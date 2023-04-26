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بأسماء الدول.. تعرف على الجنسيات التي قامت المملكة بإجلاء رعاياها من السودان

بأسماء الدول.. تعرف على الجنسيات التي قامت المملكة بإجلاء رعاياها من السودان

بأسماء الدول.. تعرف على الجنسيات التي قامت المملكة بإجلاء رعاياها من السودان
٠٦:٤٤:٠٠ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

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وصول 13 مواطنًا و1674 شخصًا إلى المملكة

فقد وصل صباح اليوم إلى مدينة جدة 13 مواطنًا سعوديًا، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم نحو 1674 شخصًا.

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أسماء الجنسيات التي قامت المملكة بإجلاء رعاياها من السودان

عُمان، وسوريا، وليبيا، والجزائر، والمغرب، وتونس، ولبنان، ومصر، والعراق، والأردن، وفلسطين، وموريتانيا، واليمن، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وألمانيا..

والمملكة المتحدة، وسويسرا، وإيرلندا، وفرنسا، وهولندا، وأرمينيا، والمجر، والسويد، وتركيا، وأثيوبيا، وسيراليون، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وجيبوتي، والرأس الأخضر..

والكونغو، ومدغشقر، وساحل العاج، والصومال، وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، وملاوي، وكرواتيا، ونيكاراغوا، وليبيريا، وجنوب السودان، وكينيا، وأوغندا، والفلبين..

وأفغانستان، والهند، واندونيسيا، وزيمبابوي، وباكستان، وتشاد، وبنغلاديش، والنيجر، وسريلانكا، وتايلند.

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العدد الإجمالي لمن تم إجلاؤهم من السودان

حيث تم نقلهم من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة، وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2148 شخصًا (114 مواطنًا سعوديًا، و2034 شخصًا ينتمون لـ 62 جنسية).

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