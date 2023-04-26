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عاجل.. تنفيذًا لأمر القيادة.. إجلاء 1674 شخصًا من السودان بينهم 13 مواطنًا (فيديو)
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عاجل.. تنفيذًا لأمر القيادة.. إجلاء 1674 شخصًا من السودان بينهم 13 مواطنًا (فيديو)

عاجل.. تنفيذًا لأمر القيادة.. إجلاء 1674 شخصًا من السودان بينهم 13 مواطنًا (فيديو)

عاجل.. تنفيذًا لأمر القيادة.. إجلاء 1674 شخصًا من السودان بينهم 13 مواطنًا (فيديو)
٠٦:١٠:٣٥ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الخارجية، تنفيذًا لأمر القيادة تم إجلاء 1674 شخصًا من السودان بينهم 13 مواطنًا، في سفينة إجلاء الرعايا من السودان بحماية المملكة.

إجلاء 2148 شخصًا من بينهم 114 مواطن

وأضافت الخارجية: أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان بأمر القيادة هم 2148 شخصًا من بينهم 114 مواطن، و2034 شخصًا ينتمون لـ 62 جنسية.

وتعتبر عملية إجلاء الرعايا التي تمت قبل قليل في عملية هي الأكبر لإجلاء رعايا الدول من السودان، عبر سفينة إجلاء الرعايا القادمة من السودان.

تثبيت الهدنة في السودان

وفي وقت سابق اليوم، أكد السفير والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل، أن المملكة منخرطة مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتثبيت الهدنة القائمة في السودان.

وأضاف السفير الواصل أن المملكة تثمن تعاون كافة الأطراف السودانية لتسهيل إجلاء المدنيين.

المملكة تدعو لسرعة وقف العمليات العسكرية

وكانت وزارة الخارجية، قد أعلنت، صباح أمس الثلاثاء، أن المملكة تجدد دعوتها للعودة للاتفاق الإطاري بالسودان ووقف العنف.

وجددت وزارة الخارجية دعوة المملكة إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد.

وحثت الجميع على تغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته.

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المملكة تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان

وطالبت بالعودة إلى الاتفاق الإطاري الهادف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

المملكة أجلت 356 شخصًا بينهم 101 مواطن

وكشفت وزارة الخارجة اليوم، أن إجمالي من أجلتهم المملكة من السودان حتى الآن بلغ 356 شخصًا بينهم 101 مواطن.

هدنة بين الطرفين تدخل حيز التنفيذ

فيما دخل طرفا النزاع في هدنة الـ 72 ساعة المُعلنة بين الجيش السوداني والدعم السريع، واتفاق دخل حيز التنفيذ منتصف الليلة.

اتفاق على وقف إطلاق النار يبدأ بعد قليل

في الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن عن اتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع على وقف إطلاق النار، يبدأ منتصف الليلة ويستمر 3 أيام.

الهدنة تبدأ منتصف الليلة وتستمر لـ 72 ساعة

وأوضح أن الهدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع لمدة 72 ساعة تبدأ منتصف الليلة، مؤكدًا أن الهدنة ستسري على جميع أنحاء البلاد.

نزوح للمدنيين وإجلاء الرعايا الأجانب

واليوم العاشر للأزمة السودانية، يتواصل القصف والاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع، وسط نزوح للمدنيين وإجلاء الرعايا الأجانب، وتحذير من كارثة طبية بعد توقف عدد من المشافي عن العمل.

مقتل 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح

وتسببت المعارك منذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات.

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