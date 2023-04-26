بينهم 101 مواطن.. إجلاء آلاف الأشخاص من رعايا 7 دول عربية بالسودان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية، أن المملكة تواصل، بتوجيهات من القيادة، عمليات إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان.

وأكدت أنه تم إجلاء 356 شخصًا من السودان حتى الآن بينهم 101 مواطن، و255 شخصًا ينتمون لـ 26 دولة حتى الآن.

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الدول العربية تجلي مواطنيها من السودان

وأعلنت الإمارات، مساء الثلاثاء، إجلاء مواطنيها من السودان، فيما أجلت مصر 466 مواطنًا، واليمن 239 من رعاياه، وليبيا 105 مواطنين، بخلاف 90 أردنيا و600 صومالي.

جاء ذلك في إعلانات رسمية من تلك الدول، تزامنًا مع تواصل الأزمة السودانية بين الجيش وقوات “الدعم السريع”.

ومنذ 15 من إبريل الجاري، تدور اشتباكات مسلحة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، راح ضحيتها 460 قتيلاً و4 آلاف و63 مصابًا، بحسب إعلان سابق لوزارة الصحة السودانية الثلاثاء.

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الإمارات

وأفادت الخارجية الإماراتية، في بيان، بـ”إجلاء مواطنيها ورعايا عدد من الدول من السودان”، دون تقديم إحصائية.

وأضافت: “عملت الإمارات على توفير كافة خدمات الاستضافة والرعاية لـ 19 جنسية مختلفة، خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان السودانية وتواجدهم فيها، كما ستستضيفهم على أراضيها قبيل نقلهم إلى دولهم”، دون تفاصيل أكثر.

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إجلاء 1539 مصريًا من السودان

فيما أعلنت الخارجية المصرية، في بيان أمس الثلاثاء، بأنه “تم إجلاء 446 مواطناً بالسودان عبر الإجلاء البري و189 آخرين، ووصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 1539 مصريًا”.

وأشارت إلى قيام مصر بـ”نقل مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، بالتنسيق مع السلطات السودانية”.

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اليمن

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان أن رحلة الإجلاء الأولى للرعايا اليمنيين من السودان غادرت، الثلاثاء، من مدينة بورتسودان، إلى ميناء جدة السعودي، وعلى متنها 239 مواطنًا.

ليبيا

كما أفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، مساء الثلاثاء، بـ”وصول طائرة الخطوط الإفريقية قادمة إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس من جدة السعودية تحمل 105 أشخاص من أفراد الجالية الليبية الذين تم إجلاؤهم من السودان”.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة في تغريدة متابعته لعملية إجلاء الليبيين من السودان، موجها الشكر للمملكة لمساعدة بلاده.

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الأردن

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الخارجية الأردنية، في بيان، “إجلاء 90 مواطنًا من السودان، إضافة إلى رعايا دول أخرى، ليرتفع عدد من تم إجلاؤهم منذ الأحد، إلى 433 شخصًا”.

الصومال

وكان نائب السكرتير العام للخارجية الصومالية، عبدالرحمن ديناري نور، ذكر في مؤتمر صحفي بوقت سابق الثلاثاء، أن “نحو 600 مواطن صومالي عبروا حتى الآن من السودان لإثيوبيا وجنوب السودان”.

وفي 22 من إبريل الجاري، بدأت عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، بعد أسبوع من تصاعد الأزمة السودانية.