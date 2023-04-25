بميزات ذكاء اصطناعي.. إطلاق متصفح “أوبرا وان” الجديد قريبًا

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أكدت شركة أوبرا أنها ستطرح إصداراً جديداً من متصفحها المعاد تصميمه بالكامل والذي تخطط لإطلاقه لجميع الأنظمة الأساسية في وقت لاحق من هذا العام.

وتفصيلاً، أطلقت الشركة اسم “أوبرا وان” على المتصفح الذي تم تصميمه للحصول على مظهر أنظف مع الكثير من المساحات المفتوحة لميزات وإضافات الذكاء الاصطناعي التوليدية المستقبلية في الشريط الجانبي وشريط العناوين.

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مزايا المتصفح الجديد

وأوضحت شركة أوبرا، في بيان لها، أنها طبقت متصفحاً جديداً متعدد مؤشرات الترابط ومبادئ التصميم المعياري الجديدة الخاصة به لتمكين مجموعة جديدة من الميزات التي تتضمن ما تسميه “جزر علامات التبويب”.

ويمتلك المستعرض القدرة على تجميع مواقع الويب التي يفتحها الأشخاص تلقائياً بناء على محتواهم. على سبيل المثال سيكون قادراً على فتح كل الصفحات التي تحتوي على قوائم وتفاصيل مطعم ما في “علامة تبويب” واحدة.

التنقل بين المهام

ووفقا لبيان الشركة، فإن هذا سيقلل الالتباس ويسهل التنقل بين المهام، سواء للعمل أو للأمور الشخصية.

بينما تم تصميم المتصفح بالقدرة على إنشاء جزر علامات تبويب من تلقاء نفسه، يمكن للمستخدمين تجميع الصفحات يدوياً معاً أيضاً يمكنهم سحب وإسقاط علامات التبويب بين الجزر أو إنشاء واحدة جديدة.

وسيأتي متصفح أوبرا وان مزوداً بتمكين تشات جي بي تي، وتشات سونيك، وآل برومبتس بشكل افتراضي، وفق ما أورد موقع “إن غادجيت” الإلكتروني.

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