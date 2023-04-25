الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. حريق هائل يلتهم قرية روسية بالكامل (فيديو)
مسدس ذكي يتعرف على وجه صاحبه قبل إطلاق النار
بميزات ذكاء اصطناعي.. إطلاق متصفح “أوبرا وان” الجديد قريبًا
القصيم.. لحظة سقوط سائق دباب في مياه وادي الرمة (فيديو)
كيف تحمي بياناتك عبر واتساب من السرقة
مدني عسير يباشر احتجاز 7 أشخاص بسبب السيول.. ويتخذ هذا الإجراء

الرئيسية

 /

منوعات

 /

مسدس ذكي يتعرف على وجه صاحبه قبل إطلاق النار

مسدس ذكي يتعرف على وجه صاحبه قبل إطلاق النار

مسدس ذكي يتعرف على وجه صاحبه قبل إطلاق النار
٠٢:٥٧:٠٧ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

عملت شركة بيوفاير تيك (Biofire Tech) على تطوير تقنية جديدة لمسدس ذكي يتم تفعيله بواسطة التعرف على الوجه، وهو أحدث تطور في الأسلحة الشخصية التي لا يمكن إطلاق الرصاص منها إلا بعد التحقق من أصحابها.

قارئ بصمات الأصابع

وبجانب المسدس الذكي يمكن أيضا تشغيل “بيوفاير” بواسطة قارئ بصمات الأصابع، وهي واحدة من بين ميزات أخرى عديدة للبندقية الذكية المصممة لتجنب إطلاق النار خطأً من قبل الأطفال.

كما يقلل من حالات التخلص من الحياة، إضافة إلى حماية الشرطة من عمليات الاستيلاء على أسلحتهم، وجعل البنادق المفقودة والمسروقة عديمة الفائدة.

اقرأ أيضا:

صادم.. أراد اغتيال رجلٍ بمسدس ولم تنجح خطته.. فماذا فعل؟ (فيديو)

تجربة المسدس

وأثناء تجربة المسدس في مقر شركة بيوفاير، أطلق مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي كيا كلوبفير في البداية طلقة دون مشكلة، ثم حاول رجل آخر، وهو مستخدم غير مصرح له، إطلاق النار لكنه لم يتمكن من ذلك لأن البندقية لم تتعرف على وجهه ولا بصمة إصبعه.

كما عاد كلوبفير لإطلاق النار مرة أخرى. في تلك المرحلة، انطلق المسدس بشكل غير صحيح في مناسبتين، وأُلقي اللوم على عمليات سحب الزناد الميكانيكية وليس تقنية المسدس.

الكلمات الدلالية:
التعرف على الوجه تصنيع مسدس شركات السلاح مسدس ذكي

مواد ذات صلة

المزيد
كم ساعة يجب أن ننام لتجنب الإصابة بثلاثة أمراض قاتلة؟

كم ساعة يجب أن ننام لتجنب الإصابة بثلاثة أمراض قاتلة؟

٠٩:١٥ م، الأحد، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
العلاج المناعي للسرطان التقدم العلمي الأبرز في العام 2013

العلاج المناعي للسرطان التقدم العلمي الأبرز في العام 2013

٠٧:٢٠ م، الجمعة، ٢٠ ديسمبر ٢٠١٣
دراسة: الوجبات السريعة تصيب الأطفال بضيق التنفس والحساسية

دراسة: الوجبات السريعة تصيب الأطفال بضيق التنفس والحساسية

٠٦:٤٢ ص، الثلاثاء، ١٥ يناير ٢٠١٣
في واقعة غريبة.. القبض على شاب أدمن تعاطي المخدرات بصحبة «قرد»

في واقعة غريبة.. القبض على شاب أدمن تعاطي المخدرات بصحبة «قرد»

٠١:٥٩ م، السبت، ٢٣ يوليو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *