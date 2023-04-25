مسدس ذكي يتعرف على وجه صاحبه قبل إطلاق النار

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عملت شركة بيوفاير تيك (Biofire Tech) على تطوير تقنية جديدة لمسدس ذكي يتم تفعيله بواسطة التعرف على الوجه، وهو أحدث تطور في الأسلحة الشخصية التي لا يمكن إطلاق الرصاص منها إلا بعد التحقق من أصحابها.

قارئ بصمات الأصابع

وبجانب المسدس الذكي يمكن أيضا تشغيل “بيوفاير” بواسطة قارئ بصمات الأصابع، وهي واحدة من بين ميزات أخرى عديدة للبندقية الذكية المصممة لتجنب إطلاق النار خطأً من قبل الأطفال.

كما يقلل من حالات التخلص من الحياة، إضافة إلى حماية الشرطة من عمليات الاستيلاء على أسلحتهم، وجعل البنادق المفقودة والمسروقة عديمة الفائدة.

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تجربة المسدس

وأثناء تجربة المسدس في مقر شركة بيوفاير، أطلق مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي كيا كلوبفير في البداية طلقة دون مشكلة، ثم حاول رجل آخر، وهو مستخدم غير مصرح له، إطلاق النار لكنه لم يتمكن من ذلك لأن البندقية لم تتعرف على وجهه ولا بصمة إصبعه.

كما عاد كلوبفير لإطلاق النار مرة أخرى. في تلك المرحلة، انطلق المسدس بشكل غير صحيح في مناسبتين، وأُلقي اللوم على عمليات سحب الزناد الميكانيكية وليس تقنية المسدس.