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مدني عسير يباشر احتجاز 7 أشخاص بسبب السيول.. ويتخذ هذا الإجراء

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مدني عسير يباشر احتجاز 7 أشخاص بسبب السيول.. ويتخذ هذا الإجراء

مدني عسير يباشر احتجاز 7 أشخاص بسبب السيول.. ويتخذ هذا الإجراء

مدني عسير يباشر احتجاز 7 أشخاص بسبب السيول.. ويتخذ هذا الإجراء
٠٢:٣١:١٦ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشر الدفاع المدني بمنطقة عسير، احتجاز 7 أشخاص بمركبتين في سيل، واتخذ إجراءات بحق قائدي المركبتين، لارتكاب مخالفات.

عبور الأودية أثناء الجريان

وحسب بيان الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، باشر مدني عسير احتجاز (7) أشخاص بمركبتين في سيل.

وتم تطبيق الأنظمة بحق قائديهما لارتكابهما مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

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تحذير عاجل من “الدفاع المدني”: عواصف وأمطار على هذه المناطق حتى المساء

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على محافظات الرياض، حتى المساء، ودعت إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من عواصف رعدية وهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

أمطار الحناكية

أظهر مقطع فيديو، هطول أمطار غزيرة وسيول على أجزاء من قرى الحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة، أثرت على الطرقات، وتسببت في احتجاز عدد من المركبات.

مساحات واسعة

وجرت مياه السيول بكميات كبيرة، وكست مساحات واسعة من الحناكية، مما أسفر عن احتجاز مركبات، ظلت عالقة وسط المياه في وضعيات مختلفة، كما تعطلت الطريق الرئيسة بجانب مياه السيول، حسبما أظهر الفيديو.

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