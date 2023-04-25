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المملكة تشارك الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية
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المملكة تشارك الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية

المملكة تشارك الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية

المملكة تشارك الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية
٠٢:١٧:٥٥ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تشارك المملكة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، والذي يصادف 26 أبريل من كل عام، وذلك بهدف توعية المجتمع بالملكية الفكرية، والاطلاع على الدور الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الإبداع وتعزيز الابتكار القائم عليها.

تمكين منظومة حيوية

وتحتفي هيئة الملكية الفكرية بهذا اليوم في هذا العام بحملة توعوية في مختلف مناطق المملكة تحت شعار: “المرأة والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والإبداع”.

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وتؤكد الهيئة حرصها على تمكين منظومة حيوية للملكية الفكرية محلياً وعالمياً، وفق ركائز تعمل على تحقيق التمّيز في عمليات الملكية الفكرية وتعظيمها وتحسين احترامها.

توفير بيئة محفزة

كما تعمل على تعزيز التأثير الدولي وقيادة المنظومة وتطوير التميز المؤسسي، التي من شأنها أن تسهم في دعم المجتمع المعرفي، ودعم الابتكار والإبداع، وتوفير بيئة محفزة تحمي هذا النتاج البشري الإبداعي، ورفع الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية بين المجتمع.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الملكية الفكرية اليوم العالمي رؤية السعودية 2030

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