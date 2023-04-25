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القصيم.. لحظة سقوط سائق دباب في مياه وادي الرمة (فيديو)
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القصيم.. لحظة سقوط سائق دباب في مياه وادي الرمة (فيديو)

القصيم.. لحظة سقوط سائق دباب في مياه وادي الرمة (فيديو)

القصيم.. لحظة سقوط سائق دباب في مياه وادي الرمة (فيديو)
٠٢:٤١:٢٦ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق لحظة سقوط سائق من على دباب في وادي الرمة بمنطقة القصيم.

انقلاب دباب في وادي الرمة

ووثق مقطع الفيديو السائق وهو يركب الدباب من نوع “جيت سكي”، وفجأة انقلب في الماء بشكل مفاجئ بسبب السرعة، فيما بادر أحد الأشخاص لمساعدته.

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو جريان السيول بمركز الساقية شرق منطقة حائل، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

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غرق وايت وتضرر منازل

وأظهر المقطع، غرق وايت وتضرر عدد من المنازل، في سيول مركز الساقية، بعد الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة.

كذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق جريان سيول شعيب الأصوف شمال تمير بمحافظة المجمعة بمنطقة الرياض.

وأظهر المقطع، تدفق مياه السيول بشعيب الأصوف شمال تمير، بعد هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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الكلمات الدلالية:
القصيم جيت سكي دباب وادي الرمة

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