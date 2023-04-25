الإطاحات مستمرة.. القبض على مقيم لنقله وترويجه مادة الحشيش المخدر بالقصيم

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الأفغانية بمنطقة القصيم، لنقله وترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المخدرات

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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وشنت الجهات المختصة حملات وجّهت خلالها ضربات موجعة لمروجي وتجار المواد المخدرة.

واستكمالًا لجهود وزارة الداخلية عبر أفرعها المختلفة، بضبط عدد كبير من مروجي المواد المخدرة، واصلت مديرية مكافحة المخدرات ضبط المروجين.

منطقة الرياض

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجه أقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

منطقة عسير

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بمحافظة سراة عبيدة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.