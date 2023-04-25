الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
المملكة تشارك الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية
رابطة العالم الإسلامي تثمن جهود المملكة لحل الأزمة في السودان
الزنجبيل وعلاج مرض السكري.. فوائد مذهلة
الإطاحات مستمرة.. القبض على مقيم لنقله وترويجه مادة الحشيش المخدر بالقصيم
حرب إعلامية بجانب الاشتباكات في السودان.. تصريحات الجيش وفيديوهات الدعم السريع
توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة على الرياض حتى العاشرة مساءً

الرئيسية

 /

محليات

 /

الإطاحات مستمرة.. القبض على مقيم لنقله وترويجه مادة الحشيش المخدر بالقصيم

الإطاحات مستمرة.. القبض على مقيم لنقله وترويجه مادة الحشيش المخدر بالقصيم

الإطاحات مستمرة.. القبض على مقيم لنقله وترويجه مادة الحشيش المخدر بالقصيم
٠١:٥٨:١٦ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الأفغانية بمنطقة القصيم، لنقله وترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المخدرات

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا:

بعد جدة وعسير.. الإطاحة بـ 4 مواطنين لترويجهم مخدرات في الرياض

وشنت الجهات المختصة حملات وجّهت خلالها ضربات موجعة لمروجي وتجار المواد المخدرة.

واستكمالًا لجهود وزارة الداخلية عبر أفرعها المختلفة، بضبط عدد كبير من مروجي المواد المخدرة، واصلت مديرية مكافحة المخدرات ضبط المروجين.

منطقة الرياض

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجه أقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

منطقة عسير

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بمحافظة سراة عبيدة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الأمفيتامين المخدر الحشيش المخدر القبض على مقيم ترويج المخدرات مكافحة المخدرات

مواد ذات صلة

المزيد
شركة الغاز تعلن وقف تداول «الأسطوانات الكبيرة» في هذا الموعد

شركة الغاز تعلن وقف تداول «الأسطوانات الكبيرة» في هذا الموعد

٠٢:٠٥ م، الأثنين، ٢٧ يناير ٢٠٢٠
بالفيديو.. لصان يهشمان زجاج سيارة وينهبان محتوياتها بأحد أحياء الرياض

بالفيديو.. لصان يهشمان زجاج سيارة وينهبان محتوياتها بأحد أحياء الرياض

٠٤:١٣ م، الأربعاء، ١٥ يناير ٢٠٢٠
إنقاذ طفل جزائري سقط من الطابق السابع لفندق قرب المسجد النبوي

إنقاذ طفل جزائري سقط من الطابق السابع لفندق قرب المسجد النبوي

٠١:٢٤ ص، الأثنين، ٢١ ديسمبر ٢٠١٥
سوق عشوائي لبيع اللحوم المكشوفة على بعد أمتار من بلدية أم السلم بجدة!!

سوق عشوائي لبيع اللحوم المكشوفة على بعد أمتار من بلدية أم السلم بجدة!!

٠٨:١٠ م، الأحد، ٠٩ أكتوبر ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *