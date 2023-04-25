الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
حرب إعلامية بجانب الاشتباكات في السودان.. تصريحات الجيش وفيديوهات الدعم السريع
توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة على الرياض حتى العاشرة مساءً
علاقة الشمس والقمر والثريا ومواعيد المواسم عند العرب
شاهد.. غرق وايت وتضرر منازل في سيول شرق حائل
جازان وبيشة.. ضبط مروجي المخدرات في مختلف مناطق المملكة
أسرة “البشير” تخرج عن صمتها وتكشف مكان تواجده

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

حرب إعلامية بجانب الاشتباكات في السودان.. تصريحات الجيش وفيديوهات الدعم السريع

حرب إعلامية بجانب الاشتباكات في السودان.. تصريحات الجيش وفيديوهات الدعم السريع

حرب إعلامية بجانب الاشتباكات في السودان.. تصريحات الجيش وفيديوهات الدعم السريع
٠١:٥٢:٤٩ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يتأجج الوضع في السودان، يوما بعد يوم، مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، التي تنتمي للفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.

حرب كلامية

وفي الوقت نفسه، تدور معركة أخرى، إلى جانب الصراع المسلح، هي معركة كلامية، يخوضها الطرفان، بين سطور البيانات العسكرية، والفيديوهات والتصريحات الإعلامية.

وتدور رحى المعركة الإعلامية بين أطراف النزاع السوداني، ويدعي كل منهما سيطرته على مناطق في العاصمة الخرطوم، ومدن أخرى، كما يتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة والاعتداء على المدنيين.

اقرأ أيضا:

عجز عن شراء الأدوية بسبب الاشتباكات.. وفاة شاب من دولة عربية في السودان

تحذير أممي

وعلى صعيد آخر، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، من أن الحرب في السودان تنذر بحريق كارثي يمكن أن يبتلع المنطقة بأسرها، حسب تعبيره.

وأضاف جوتيريس، أمام جلسة عقدها مجلس الأمن، أول أمس الإثنين أن الوضع لا يزال يتدهور في السودان، حيث قتل مئات الأشخاص وجرح الآلاف، منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 من أبريل الجاري، مشدداً على ضرورة أن يعمل الجميع كل ما في وسعهم من أجل إبعاد السودان عن حافة الهاوية.

اقرأ أيضا:

بعد هدنة الـ 72 ساعة.. مقترح لجمع طرفي النزاع بالسودان في الرياض

نقابة أطباء السودان: الوضع خطير والنظام الصحي قد ينهار في أي لحظة

وكان حساب قوات الدعم السريع السودانية، عبر “تويتر”، نشر مقطع فيديو، لأول ظهور للقائد الثاني لقوات الدعم السريع، الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو، شقيق محمد حمدان دقلو حميدتي.

مسيرة محدودة

وظهر شقيق دقلو ممسكا بسلاح، ومتقدما مجموعة من المسلحين يرتدون زي قوات الدعم السريع، في مسيرة محدودة، أعقبها بخطاب تهديدي وجهه إلى عبد االفتاح البرهان، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية.

معركة الديموقراطية

وقال عبدالرحيم دقلو إن قوات الدعم السريع مستمرة في ما أسماه معركتها لأجل الديموقراطية، وقال إن المعركة مستمرة حتى استسلام البرهان وأعوانه.

لن نستسلم

وفي لقاء مع محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي”، قال: “لن نستسلم وسننتصر والبرهان هو من أجبرنا على المعركة”، مطالبا بوجود الصحفيين في السودان وتغطية الاشتباكات على الأرض.

وزعم حميدتي أن قواته تساعد في إجلاء البعثات الدبلوماسية، وتابع: “نشترط استسلام البرهان وعصابته لوقف الاشتباكات.. والبرهان محاط بمجموعة من الإسلاميين المتطرفين”.

الكلمات الدلالية:
أخبار السودان الأزمة السودانية الجيش السوداني الدعم السريع

مواد ذات صلة

المزيد
«الخطوط السعودية» تصرف مكافأة شهراً لأحد موظفيها تجاوباً مع تغريدة العريفي

«الخطوط السعودية» تصرف مكافأة شهراً لأحد موظفيها تجاوباً مع تغريدة العريفي

١٠:٥٣ م، الأربعاء، ٠١ يوليو ٢٠١٥
إسلام آباد: أي تهديد للمملكة سيثير «رداً قوياً» من باكستان

إسلام آباد: أي تهديد للمملكة سيثير «رداً قوياً» من باكستان

٠٨:٤٧ م، الخميس، ٢٦ مارس ٢٠١٥
إيداع نحو 842 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو 2022

إيداع نحو 842 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو 2022

١٢:٥٩ م، الثلاثاء، ٢٤ مايو ٢٠٢٢
بالصور.. أمطار خفيفة على الرياض والباحة

بالصور.. أمطار خفيفة على الرياض والباحة

٠٨:٢٨ م، السبت، ٠٧ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *