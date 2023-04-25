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توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة على الرياض حتى العاشرة مساءً
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توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة على الرياض حتى العاشرة مساءً

توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة على الرياض حتى العاشرة مساءً

توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة على الرياض حتى العاشرة مساءً
٠١:٣٩:٢٠ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض الأربعاء -بمشيئة الله تعالى- مصحوبةً برياح سطحية نشطة وتدنٍ، شبه انعدام في الرؤية، تبدأ من الساعة الـ ١٢ ظهراً وحتى الـ ١٠ مساءً.

توقعات الأرصاد

وشملت توقعات الأرصاد، العاصمة، والدرعية، ورماح، والخرج، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والحريق، والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء، كما تشمل ضرما، والغاط، وحريملاء، والدلم، ومرات، والأفلاج.

كما نبهت “الأرصاد” إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على وادي الدواسر، والسليل، والدوادمي، والرين، القويعية، في حين أوضحت التوقعات تأثر عفيف بأتربة مثارة تبدأ من الساعة الـ ١١ صباحاً حتى الـ ١١ مساء.

وأهاب الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات.

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وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو، هطول أمطار غزيرة وسيول على أجزاء من قرى الحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة، أثرت على الطرقات، وتسببت في احتجاز عدد من المركبات.

مساحات واسعة

وجرت مياه السيول بكميات كبيرة، وكست مساحات واسعة من الحناكية، مما أسفر عن احتجاز مركبات، ظلت عالقة وسط المياه في وضعيات مختلفة، كما تعطلت الطريق الرئيسة بجانب مياه السيول، حسبما أظهر الفيديو.

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أخبار السعودية أمطار الرياض المركز الوطني للأرصاد كقس السعودية

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