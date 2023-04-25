الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
6 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
المملكة تشارك الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية
رابطة العالم الإسلامي تثمن جهود المملكة لحل الأزمة في السودان
الزنجبيل وعلاج مرض السكري.. فوائد مذهلة
الإطاحات مستمرة.. القبض على مقيم لنقله وترويجه مادة الحشيش المخدر بالقصيم
حرب إعلامية بجانب الاشتباكات في السودان.. تصريحات الجيش وفيديوهات الدعم السريع

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

6 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

6 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

6 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
٠٢:٢٦:٠٥ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 6 شوال 1444 هجرية، الموافق 26 إبريل 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:42 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:39، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:31 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:36 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 6 شوال 1444هـ كالتالي:

اقرأ أيضاً:

خطيب المسجد النبوي: اغتنموا يوم الجمعة في الصلاة على النبي (فيديو)

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء

موعد أذان الفجر

مكة – 4:33

المدينة – 4:28

الرياض – 3:59

موعد أذان الظهر

مكة – 12:19

المدينة – 12:20

الرياض – 11:52

موعد أذان العصر

مكة – 3:41

المدينة – 3:48

الرياض – 3:20

موعد أذان المغرب

مكة – 6:44

المدينة – 6:49

الرياض – 6:21

موعد أذان العشاء

مكة – 8:14

المدينة – 8:19

الرياض – 7:51

اقرأ أيضاً:

للراغبين في حجز العمرة أو الصلاة في الروضة.. إعلان هام من “توكلنا”

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في جميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة 3 عمال اختناقاً إثر اشتعال حريق بمستودع في تبوك (صور)

وفاة 3 عمال اختناقاً إثر اشتعال حريق بمستودع في تبوك (صور)

٠١:١٩ م، الجمعة، ٢٤ أبريل ٢٠١٥
ربط إلكتروني بين “العدل” و”النقد” لسرعة تنفيذ أحكام الحجز على الأموال

ربط إلكتروني بين “العدل” و”النقد” لسرعة تنفيذ أحكام الحجز على الأموال

٠٣:٢٩ م، الخميس، ٠٥ مارس ٢٠١٥
عاجل.. بايدن يُعلن كاليفورنيا منطقة كوارث كبرى ويأمر بتحرك عاجل لمواجهة الفيضانات

عاجل.. بايدن يُعلن كاليفورنيا منطقة كوارث كبرى ويأمر بتحرك عاجل لمواجهة الفيضانات

١١:١٢ ص، الأحد، ١٥ يناير ٢٠٢٣
«التعليم» تضيف 10 آلاف طالب لخدمة النقل المجاني بمدارس الحد الجنوبي

«التعليم» تضيف 10 آلاف طالب لخدمة النقل المجاني بمدارس الحد الجنوبي

٠٤:٤٢ م، السبت، ١٧ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *