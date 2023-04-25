6 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 6 شوال 1444 هجرية، الموافق 26 إبريل 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:42 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:39، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:31 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:36 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 6 شوال 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:33
المدينة – 4:28
الرياض – 3:59
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:19
المدينة – 12:20
الرياض – 11:52
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:41
المدينة – 3:48
الرياض – 3:20
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:44
المدينة – 6:49
الرياض – 6:21
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:14
المدينة – 8:19
الرياض – 7:51
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