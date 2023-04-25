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جازان وبيشة.. ضبط مروجي المخدرات في مختلف مناطق المملكة

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جازان وبيشة.. ضبط مروجي المخدرات في مختلف مناطق المملكة

جازان وبيشة.. ضبط مروجي المخدرات في مختلف مناطق المملكة

جازان وبيشة.. ضبط مروجي المخدرات في مختلف مناطق المملكة
٠١:١١:١٩ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مواطن، لمحاولته تهريب نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

محافظة بيشة

وقبضت دوريات الأمن بمحافظة بيشة في منطقة عسير على مواطن لترويجه مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

كما شنت الجهات المختصة أيضا حملات وجّهت خلالها ضربات موجعة لمروجي وتجار المواد المخدرة.

واستكمالًا لجهود وزارة الداخلية عبر أفرعها المختلفة، بضبط عدد كبير من مروجي المواد المخدرة، واصلت مديرية مكافحة المخدرات ضبط المروجين.

منطقة الرياض

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجه أقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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منطقة عسير

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بمحافظة سراة عبيدة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

محافظة الدوامي

قبضت دوريات الأمن بمحافظة الدوادمي في منطقة الرياض على (4) مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن التهريب

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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اخبار السعودية بيشة تهريب المخدرات جازان عسير مكافحة المخدرات

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