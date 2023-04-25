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علاقة الشمس والقمر والثريا ومواعيد المواسم عند العرب

علاقة الشمس والقمر والثريا ومواعيد المواسم عند العرب

علاقة الشمس والقمر والثريا ومواعيد المواسم عند العرب
٠١:١٩:١٠ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية د. خالد بن صالح الزعاق، أن علاقة العرب بالنجوم قديمة ومهمة للغاية، إذ أنهم يعتمدون على مواقع النجوم ومنازل القمر في تحديد المواسم.

مرحلة ولادة الهلال

وقال الزعاق، في فيديو شاركه عبر “تويتر” إن الشمس والقمر والثريا، هي مرتكزات الحساب عند العرب، وهذه الثلاثة تنفرد وتجتمع بشكل ثنائي، فاجتماع الشمس بالقمر يحدث كسوف الشمس، وهي مرحلة ولادة الهلال، وفيها ينتقل القمر من جهة الشمس الغربية التابعة للشهر الماضي، إلى جهة الشمس الشرقية التابعة للشهر الجديد.

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الاقتران والكنة

أما اجتماع الشمس بالثريا، كما تابع الزعاق، يسمى الكنة، وهي مرحلة اختفاء الثريا عن الأنظار بدخولها في حمرة شعاع الشمس، واجتماع القمر بالثريا تسمى الاقتران، وهو أحد محطات القمر الشهرية، والعرب القدماء يسمونها بالمنازل.

وأوضح الباحث الفلكي أن لدى العرب 6 اقترانات مهمة، وعن طريقها يعرفون مواعيد المواسم، والحر والبرد وشدته، فوقوع القمر بجانب الثريا في اليوم الأول من الشهر الهجري -مثلا- دليل على بداية البوادر الصيفية النهارية.

الكلمات الدلالية:
اقتران القمر الشمس والقمر خالد الزعاق نجم الثريا

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