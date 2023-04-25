المياه الوطنية توضح أماكن توزيع مياه زمزم سعة 5 لترات

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حددت شركة المياه الوطنية أماكن توزيع عبوات مياه زمزم سعة 5 لترات، وآلية الحصول على عبوات مياه زمزم.

جاء ذلك في رد من المياه الوطنية، عبر حساب العناية بالعملاء، على سؤال مغرد “السلام عليكم أين تتوفر عبوات ماء زمزم بالمنطقة الشرقية؟”.

الحصول على مياه زمزم

وأجابت الشركة بقولها : “بإمكانك الحصول على مياه زمزم عبر المدن التالية مكة المكرمة ، المدينة المنورة وجدة “.

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وأضافت المياه الوطنية أنه يمكن الحصول على عبوات مياه زمزم عبر نقاط البيع في أسواق بندة ، بن داود و الدانوب مقر مشروع مياه زمزم في مكة المكرمة.

توزيع عبوات سقيا الماء المبردة

وفي وقت سابق، خصصت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية قرابة الـ ٢ مليون عبوة ماء زمزم ومياه صحية توزع على المعتمرين والمصلين في شهر رمضان المبارك.

وتعمل الجمعية على توزيع عبوات سقيا الماء المبردة على قاصدي الحرمين الشريفين في عدد من نقاط اتصالها بهم ابتداءً من المنافذ الحدودية وصولًا إلى مكة المكرمة والمدينة المدنية وطرق مرور الحجاج والمعتمرين وأماكن تواجدهم.

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وأوضح مدير البرامج والخدمات بالجمعية علاء القباص، أن الجمعية تجند كل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

التنوع والابتكار في الخدمات المقدمة

وأضاف أن الجمعية تسعى إلى التنوع والابتكار في الخدمات المقدمة لهم بأساليب وطرق إبداعية ومبتكرة تراعي كافة الاشتراطات اللازمة في اختيار المنتج والتغليف والتقديم.

كما تسعى إلى الاختيار الدقيق لمواقع تقديم الخدمات بما يتلاءم مع حاجة ضيوف الرحمن، مبيناً أن الجمعية تفتح باب الإسهام والتبرع في برامجها وخدماتها عبر متجرها الإلكتروني: HGC.org.sa.

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