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الجهات المختصة تواصل الضربات وتطيح بمروجي المخدرات
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الجهات المختصة تواصل الضربات وتطيح بمروجي المخدرات

الجهات المختصة تواصل الضربات وتطيح بمروجي المخدرات

الجهات المختصة تواصل الضربات وتطيح بمروجي المخدرات
١٢:٤٤:٠٦ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

شنت الجهات المختصة حملات وجّهت خلالها ضربات موجعة لمروجي وتجار المواد المخدرة.

واستكمالًا لجهود وزارة الداخلية عبر أفرعها المختلفة، بضبط عدد كبير من مروجي المواد المخدرة، واصلت مديرية مكافحة المخدرات ضبط المروجين.

الحرب على المخدرات - حرس الحدود - مكافحة المخدرات - الامن العام

منطقة الرياض

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجه أقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

 

منطقة عسير

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بمحافظة سراة عبيدة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

محافظة الدوامي

قبضت دوريات الأمن بمحافظة الدوادمي في منطقة الرياض على (4) مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

 

الإبلاغ عن التهريب

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الرياض عسير مكافحة المخدرات

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