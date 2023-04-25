وزارة الدفاع تعلن عن فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية بمختلف التخصصات

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أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع (الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة سابقاً)، عن فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية (رجال) – نساء) في مختلف التخصصات.

المؤهلات المطلوبة

– بكالوريوس ( رجال / نساء)

– دبلوم ( رجال / نساء)

– الثانوي العامة ( رجال / نساء )

– الثانوية الصناعية (رجال)

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فترة التقديم:

وأشارت وزارة الدفاع ممثلة في قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع (الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة سابقاً)، إلى أنه يمكن التقديم من خلال الفترة من 10 إلى 14 شوال 1444هـ

رابط التقديم

وأضافت وزارة الدفاع إلى أنه يمكن التقديم عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع على الرابط : (اضغط هنا).

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