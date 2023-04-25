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بعد جدة وعسير.. الإطاحة بـ 4 مواطنين لترويجهم مخدرات في الرياض

بعد جدة وعسير.. الإطاحة بـ 4 مواطنين لترويجهم مخدرات في الرياض

بعد جدة وعسير.. الإطاحة بـ 4 مواطنين لترويجهم مخدرات في الرياض
١١:٤٦:٥٩ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت دوريات الأمن بمحافظة الدوادمي في منطقة الرياض على (4) مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

جهود متواصلة

وفي نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية المختلفة من الإطاحة بمهربين لمواد مخدرة في كل من جدة وعسير، وذلك بعد إعلان إدارة مكافحة المخدرات بضبط مواد كبيرة مخدرة اليوم الثلاثاء.

عسير

وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهما تهريب مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

جدة

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المهربين

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994) أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية جدة عسير مكافحة المخدرات

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