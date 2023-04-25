عجز عن شراء الأدوية بسبب الاشتباكات.. وفاة شاب من دولة عربية في السودان

تواصل – فريق التحرير:

تناقلت وسائل إعلام مصرية وعربية، أنباء وفاة الشاب صابر نصر سيد، من مدينة ديروط بمحافظة أسيوط جنوبي مصر، والذي كان يدرس الطب بجامعة بالخرطوم.

منذ فبراير الماضي

وروى والد الطالب المصري أنه أرسل ابنه صابر لدراسة طب الأسنان في كلية الطب بجامعة السودان العالمية في العاصمة الخرطوم في فبراير الماضي، وكان يطمئن عليه هاتفياً يومياً حتى نشوب الأحداث الأخيرة، حسب “العربية”.

واستطرد الأب أنه فقد الاتصال بابنه، بعد المرة الأخيرة الجمعة الماضي، أول أيام عيد الفطر، وأشار إلى أنه علم بعد ذلك أن ابنه توفي بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وكان مصابا قبلها بارتفاع شديد في درجات الحرارة، ولم يستطع شراء الأدوية بسبب الاشتباكات.

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مجهولون

أحد زملاء المتوفى هو محمد نصر ويدرس في نفس الكلية وهو من نفس القرية، لازم صابر طيلة فترة مرضه، حسبما تابع الأب، وذهب لشراء بعض الأدوية له، لكن خلال سيره استوقفه مجهولون وانتزعوا منه الهاتف الجوال ومبلغ 100 دولار كانت بحوزته، ولذلك لم يتمكن من شراء الأدوية التي كانت كفيلة بإبقاء زميله على قيد الحياة.

دفن بالسودان

ولتكتمل المأساة، لم يستطع زملاء صابر، بمساعدة السفارة، أن يؤمنوا نقل جثمانه إلى بلده ليدفن فيها، نظراً لتوقف حركة الطيران بين السودان، فطلبوا موافقة والده على دفنه هناك.

وقال الوالد إنه اضطر للموافقة بسبب تلك الظروف رغم قسوة الأمر على نفسه وعلى أسرته، وتم إقامة صلاة الجنازة على الجثمان في أحد مساجد الخرطوم ودفنه بمقابر المنشية في السودان.