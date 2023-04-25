القوات الجوية تشارك بمناورات “أنيوخوس 2023” في اليونان

تواصل- فريق التحرير:

انطلقت أمس (الإثنين) في قاعدة “أندرا فيدا” الجوية بجمهورية اليونان مناورات تمرين “أنيوخوس 2023” بمشاركة القوات الجوية الملكية، وقوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وتشارك القوات الجوية الملكية، في هذه المناورات بمنظومة طائرات (ف 15 إس أي).

استعداد وتجهيز

وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية الملكية المشاركة في التمرين المقدم الطيران الركن عصام بن محمد خواجي أنه جرى الاستعداد والتجهيز للتمرين بكل احترافية.

وتابع:” تم الاستعداد للتمرين على أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين، وبالإعداد والتخطيط المدروس، والاستفادة من الدروس السابقة في التمارين المماثلة”.

وأتم :” وذلك حرصاً على تمثيل القوات المسلحة السعودية خير تمثيل، والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانتها العالمية”، مشيرًا أن التمرين مر بالعديد من المراحل، سبقها تشكيل فرق العمل وما تبعها من اجتماعات تحضيرية.

اقرأ أيضا

طائرتان للقوات الجوية الملكية ترافقان قاذفات أمريكية أثناء عبور أجواء المملكة