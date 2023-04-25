الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
القوات الجوية تشارك بمناورات “أنيوخوس 2023” في اليونان
شاهد.. جريان سيول شعيب الأصوف شمال تمير
“واتساب” يتوقف على أجهزة “أندرويد” القديمة
القبض على مواطنَين تورطا بهذه الجريمة في دومة الجندل
إصابات في انفجار مصفاة نفط بولاية أمريكية
“النقل”: حقك محفوظ حال تغير المكان أو الوقت في الوثيقة

الرئيسية

 /

دولي

 /

القوات الجوية تشارك بمناورات “أنيوخوس 2023” في اليونان

القوات الجوية تشارك بمناورات “أنيوخوس 2023” في اليونان

القوات الجوية تشارك بمناورات “أنيوخوس 2023” في اليونان
١١:١٩:٤٨ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

انطلقت أمس (الإثنين) في قاعدة “أندرا فيدا” الجوية بجمهورية اليونان مناورات تمرين “أنيوخوس 2023” بمشاركة القوات الجوية الملكية، وقوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وتشارك القوات الجوية الملكية، في هذه المناورات بمنظومة طائرات (ف 15 إس أي).

استعداد وتجهيز

وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية الملكية المشاركة في التمرين المقدم الطيران الركن عصام بن محمد خواجي أنه جرى الاستعداد والتجهيز للتمرين بكل احترافية.

وتابع:” تم الاستعداد للتمرين على أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين، وبالإعداد والتخطيط المدروس، والاستفادة من الدروس السابقة في التمارين المماثلة”.

وأتم :” وذلك حرصاً على تمثيل القوات المسلحة السعودية خير تمثيل، والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانتها العالمية”، مشيرًا أن التمرين مر بالعديد من المراحل، سبقها تشكيل فرق العمل وما تبعها من اجتماعات تحضيرية.

اقرأ أيضا

طائرتان للقوات الجوية الملكية ترافقان قاذفات أمريكية أثناء عبور أجواء المملكة

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية القوات الجوية اليونان مناورات جوية

مواد ذات صلة

المزيد
ضربة موجعة لإيران.. عقوبات أمريكية تطال 9 شركات

ضربة موجعة لإيران.. عقوبات أمريكية تطال 9 شركات

٠٦:٥٤ م، الخميس، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
بسبب أوميكرون.. تشديد القيود مجددًا في بريطانيا ومطالب بالعمل عن بعد

بسبب أوميكرون.. تشديد القيود مجددًا في بريطانيا ومطالب بالعمل عن بعد

٠٨:١١ ص، الخميس، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١
عاجل.. مصرع شخص وإصابة 30 في حادث خروج قطار عن السكة الحديدية بـ هولندا

عاجل.. مصرع شخص وإصابة 30 في حادث خروج قطار عن السكة الحديدية بـ هولندا

٠٨:٥٩ ص، الثلاثاء، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
«علماء المسلمين» تدعو للتضامن مع سُنة العراق عبر وسم «معركة الموصل»

«علماء المسلمين» تدعو للتضامن مع سُنة العراق عبر وسم «معركة الموصل»

١٠:٣١ م، الأثنين، ١٧ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *