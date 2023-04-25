“واتساب” يتوقف على أجهزة “أندرويد” القديمة

تواصل- فريق التحرير:

أفادت مواقع مهتمة بشؤون التقنية، أن تطبيق “واتساب” يتوقف قريبًا عن العمل في العديد من الأجهزة المزودة بأنظمة أندرويد القديمة.

قيود على العمل

وأوضحت أنه تم إعداد إصدار جديد من تطبيق “واتساب”، لكن هذا الإصدار يحوي قيودا على العمل مع بعض إصدارات أنظمة أندرويد القديمة.

وتشير بعض مواقع الإنترنت إلى أن النسخة التجريبية من واتساب المخصصة لأنظمة أندرويد التي يتم اختبارها حاليا.

وبيّنت أن التطبيق لن يعمل مع الهواتف والأجهزة الذكية التي تحوي أنظمة تشغيل أقدم من Android 5.0 التي أطلقت عام 2014، أي أن التطبيق لن يعمل مع الأجهزة المزودة بأنظمة Android 4.4 KitKat.

تحسين قدرات التطبيق

ويرى بعض المبرمجين أن هذه الخطوة من القائمين على واتساب هدفها تحسين قدرات التطبيق، وتزويده بميزات جديدة بما فيها ميزات الأمان

وإضافة إلى نسخة واتساب الاختبارية المخصصة لأجهزة أندرويد يتم اختبار نسخة من التطبيق مخصصة لأنظمة iOS أيضا، وزودت هذه النسخة برموز تعبيرية جديدة، وبعض الميزات التي تعزز خصوصية البيانات.

اقرأ أيضا

مزايا جديدة من “واتساب” تحميك من المحتالين