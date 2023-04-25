إصابات في انفجار مصفاة نفط بولاية أمريكية

تواصل – فريق التحرير:

أصيب شخصان، جراء انفجار وقع بمصفاة نفط ط في مدينة شيكاجو، بولاية إلينوي الأمريكية، ووقع الحادث في بلدة ليمونت في مؤسسة مملوكة لشركة سينيكا بتروليوم بولاية إلينوي.

اشتعال النيران

من جانبها، ذكرت قناة “إن بي سي”، نقلاً عن إدارة الإطفاء، أن الحريق الذي حدث في منطقة المصفاة تحت السيطرة، فيما شاركت جميع فرق الإطفاء بالمدينة في إخمادها.

واشتعلت النيران في إحدى المصافي، مما أدى إلى وقوع الانفجار، ولم تعرف أسباب الحريق، كما لم تشارك أي من وسائل الإعلام الأمريكية أسباب اندلاعه.

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مصفاة نفط جنوب كردستان

وفي وقت سابق، من شهر ديسمبر الماضي، أعلنت وسائل إعلام عراقية، اندلاع حريق في مصفاة نفط بجنوب إقليم كردستان العراق.

وقال متحدث باسم الدفاع المدني في أربيل للتلفزيون الكردي، إن الدفاع المدني يحاول السيطرة على الحريق الذي نشب في المصفاة الكائنة بناحية كوير.

وأكثر من مرة تستهدف ضربات صاروخية مصافي نفط في مدينة أربيل، ما يتسبب بنشوب حرائق عدة.