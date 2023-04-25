“النقل”: حقك محفوظ حال تغير المكان أو الوقت في الوثيقة

تواصل – فريق التحرير:

شددت الهيئة العامة للنقل، على أن حقوق الركاب محفوظة حال تأخر الوقت أو تغير المكان المتفق عليه في وثيقة السفر، موضحة الحقوق التي يمكن للمستفيدين الحصول عليها.

غرامة تأخير

وفي تغريدة عبر الحساب الرسمي لـ”النقل”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أوضحت الهيئة أنه على الناقل تعويض المستفيد في حال التأخر عن الوقت أو تغير المكان المتفق عليه في وثيقة النقل.

وأفادت أنه من حق المستفيد مطالبة الناقل بغرامة تأخير باحتساب 15% من قيمة أجور النقل عن كل يوم تأخير، وذلك على ألا تزيد في مجموعها عن قيمة أجور النقل.

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النقل العام

وفي سياق آخر، عرضت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، مشروع تعديل على إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن.

وتضمن المشروع المقدم من قطاع المواصلات والاتصالات بالهيئة العامة للنقل، إضافة النص الآتي لعجز البند سادسًا ليصبح:

“ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 90 يومًا من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيًا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)”.