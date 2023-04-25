أهم 10.. تحذير هام للمسافرين عبر مطار جدة وتوضيح بشأن الدفعة 66 من حساب المواطن

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

توضيح من منصة مساند بشأن رسوم التأشيرة

أوضحت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن رسوم التأشيرة (2000) ريال هي الرسوم المطلوبة من الجهات الحكومية للحصول على التأشيرة.. المزيد هنا

الحصة الأولى 7 صباحا.. بدء تطبيق الدوام الصيفي في مدارس الباحة غدا

أعلنت إدارة التعليم في منطقة الباحة ومحافظة المخواة، اليوم الثلاثاء، عن بدء الدوام الصيفي بمختلف المراحل الدراسية.. المزيد هنا

مطار جدة: 6 أنواع من الأمتعة لن يُسمح بمرورها

كشف مطار الملك عبدالعزيز بجدة، عن أنواع الأمتعة المحظورة لجميع الركاب.. المزيد هنا

تحذير عاجل من “الصحة العالمية”: خطر بيولوجي كبير في السودان

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر بيولوجي كبير في السودان، وذلك بعد سيطرة مقاتلين على أحد المختبرات في البلاد.. المزيد هنا

من جدة لـ عسير.. الإطاحة بمهربي مواد مخدرة وكشف جنسياتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية المختلفة من الإطاحة بمهربين لمواد مخدرة في كل من جدة وعسير، وذلك بعد إعلان إدارة مكافحة المخدرات بضبط مواد كبيرة مخدرة اليوم الثلاثاء.. المزيد هنا

تنبيه مهم من حساب المواطن حول دفعة شهر مايو

أعلن حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة الجديدة (66) لشهر مايو في حسابات المستفيدين.. المزيد هنا

بعد العودة من الإجازة.. تعرف على موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث

تبدأ الأحد المقبل اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية.. المزيد هنا

توضيح مهم من “الجوازات” بشأن إصدار تأشيرة خروج نهائي لعاملة منزلية

تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع سؤال متابعة بشأن إصدار تأشيرة خروج نهائي لها.. المزيد هنا

بعد إسلامه.. الملاكم الأمريكي “أندرو تيت”: الحكومة البريطانية تحاربني

بعد أن نُقل إلى الإقامة الجبرية في شهر إبريل الجاري، قال أندرو تيت، بطل العالم في رياضة الكيك بوكسينج سابقًا، إن الحكومة البريطانية تخوض حملة ضده تستهدف حظره وتجريمه.. المزيد هنا

ابتداءً من الغد.. إغلاق عقبة شعار 4 أشهر للصيانة

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إغلاق عقبة شعار لمدة 4 أشهر اعتبارًا من يوم غد الأربعاء 1444/10/6 هـ، لتنفيذ حزمة من أعمال الصيانة على العقبة.. المزيد هنا