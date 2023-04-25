الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. فيضان المياه بسد وادي شيبانة
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شاهد.. فيضان المياه بسد وادي شيبانة

شاهد.. فيضان المياه بسد وادي شيبانة

شاهد.. فيضان المياه بسد وادي شيبانة
٠٩:٤٠:٠١ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، فيضان المياه بسد وادي شيبانة بمدينة سبت العلاية في محافظة بلقرن بمنطقة عسير.

وأظهر مقطع فيديو فيضان مياه سد شيبانة في عسير، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

كما تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي والأوسط.

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الكلمات الدلالية:
أمطار عسير بلقرن سد وادي شيبانة عسير

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