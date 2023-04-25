وظائف شاغرة لدى مصفاة أرامكو.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مساعد اداري. محلل فني. فني أجهزة. مهندس نظم العمليات. مهندس تخطيط الإنتاج والإمداد PDE. محاسب الخزانة والضرائب. والمزيد …

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