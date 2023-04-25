وظائف شاغرة لدى مصفاة أرامكو.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مساعد اداري.
- محلل فني.
- فني أجهزة.
- مهندس نظم العمليات.
- مهندس تخطيط الإنتاج والإمداد PDE.
- محاسب الخزانة والضرائب.
- والمزيد …
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مزايا العمل في سامرف:
- رواتب تنافسية بدل مواصلات.
- بدل السكن (3 رواتب) أو توفير سكن (مع توفير خدمات الماء والكهرباء والصيانة).
- تأمين طبي عائلي (يشمل الوالدين).
- بدل تعيين.
- مكافأة الأداء السنوي.
- مكافأة شهر رمضان.
- برنامج تملك المنازل.
- خطة إدخار مركز ترفيهي وصالة للجيمينيزوم.
طريقة التقديم:
أوضحت سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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