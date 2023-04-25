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أين “البشير”؟.. مصير غامض بعد اقتحام سجن كوبر يثير التساؤلات
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أين “البشير”؟.. مصير غامض بعد اقتحام سجن كوبر يثير التساؤلات

أين “البشير”؟.. مصير غامض بعد اقتحام سجن كوبر يثير التساؤلات

أين “البشير”؟.. مصير غامض بعد اقتحام سجن كوبر يثير التساؤلات
٠٩:٣٥:٢٩ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

بعد اقتحام سجن كوبر في السودان، الذي يقبع في مستشفى تابعًا له الرئيس السابق عمر البشير، كثرت التساؤلات عن مصير “البشير” ورجال نظامه.

وانتشرت مزاعم في بعض وسائل الإعلام تحدثت عن نقل “البشير” بطائرة مروحية من مستشفى علياء في أم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم إلى جهة غير معلومة.

نقل البشير بطائرة مروحية

قال المعز حضرة عضو هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989 التي يحاكم فيها البشير و18 من أعوانه لـ “سكاي نيوز عربية”، إن “طائرة مروحية نقلت البشير ونائبه بكري حسن صالح ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين إلى جهة غير معلومة؛ وذلك بعد ساعات من قيام مجموعة مسلحة باقتحام سجن كوبر وإطلاق سراح أكثر من ألف سجين من داخله”.

مستشفى علياء

وأوضح حضرة أن “المعلومات عن نقل البشير وصلته عبر مصادر خاصة في مستشفى علياء التي يقبع فيها الرئيس السابق”.

جدل على مواقع التواصل

علقت صفحة بيم ريبورتس السودانية المتخصصة في التحقق من الأخبار، منشورا عن “صورة متداولة لمروحية عسكرية بجوارها سيارات مدنية، وزعم متداولو الصور أنها توثق لحظة نقل الرئيس المخلوع عمر البشير إلي غرب أم درمان عبر إسعاف وطاقم تأمين من مستشفى علياء التخصصي بالسلاح الطبي، وباستخدام مروحية تابعة للجيش”.

قالت الصفحة إن المنشور إنه “عند التحقق من صحة الادعاء وجد فريق (بيم ريبورتس) أن الادعاء مضلل، وأن الصور المتداولة مجتزأة من فيديو تم نشره يوم 25 يناير، لموكب بمحلية كرري، للقائد العام للجيش”.

ماذا يقول الجيش السوداني؟

نفى الناطق باسم القوات المسلحة السودانية نبيل عبدالله، توافر أي معلومات مفصّلة عن مصير البشير، وحمل، قوات الدعم السريع مسؤولية اقتحام السجون وفرار عدد من المطلوبين أمنياً.

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الكلمات الدلالية:
البشير الخرطوم السودان سجن كوبر

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