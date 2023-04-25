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أمطار غزيرة بالحناكية تحتجز المركبات

أمطار غزيرة بالحناكية تحتجز المركبات

أمطار غزيرة بالحناكية تحتجز المركبات
١٠:١٠:٣٥ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، هطول أمطار غزيرة وسيول على أجزاء من قرى الحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة، أثرت على الطرقات، وتسببت في احتجاز عدد من المركبات.

مساحات واسعة

وجرت مياه السيول بكميات كبيرة، وكست مساحات واسعة من الحناكية، مما أسفر عن احتجاز مركبات، ظلت عالقة وسط المياه في وضعيات مختلفة، كما تعطلت الطريق الرئيسة بجانب مياه السيول، حسبما أظهر الفيديو.

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تحذيرات الأرصاد

وفي الوقت ذاته، حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، بشكل عاجل من عواصف وأمطار غزيرة على منطقة الرياض تستمر حتى الـ 10 مساء.

عواصف وأمطار على هذه المناطق حتى المساء

كما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على محافظات الرياض، حتى المساء.

ودعت إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من عواصف رعدية وهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

تحذير من أمطار وعواصف مثيرة للأتربة

وأوضحت أن منطقة الرياض ستتأثر بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة 10 مساءً، تشمل “الدوادمي والرين والقويعية وعفيف”.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار عزيرة احتجاز مركبات الحناكية طقس السعودية مركز الأرصاد

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