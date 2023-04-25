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ينتهي بعد أيام.. بدء التقديم في “الدبلوم العالي” بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
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ينتهي بعد أيام.. بدء التقديم في “الدبلوم العالي” بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

ينتهي بعد أيام.. بدء التقديم في “الدبلوم العالي” بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

ينتهي بعد أيام.. بدء التقديم في “الدبلوم العالي” بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
٠٨:٥٦:٥١ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عن بدء التقديم في برنامج (الدبلوم العالي).

وأشارت إلى أن البرنامج مدته عامًا واحدًا لحديثي التخرج من طلبة البكالوريوس في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مسمى البرنامج:

برنامج للدبلوم العالي.

التفاصيل:

مدة البرنامج عام واحد.

يستهدف (حديثي التخرج من طلبة البكالوريوس).

التخصصات المطلوبة (العلوم والهندسة الفيزيائية، الإلكترونيات الدقيقة الصناعية، العلوم البيولوجية / الهندسة الحيوية، علوم البيانات والتحليلات).

يهدف البرنامج (إلى استقطاب المواهب في السعودية وإعدادهم لسوق التوظيف، أو للدراسات العليا في مرحلة لاحقة).

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م.

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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اخبار السعودية جامعة الملك عبدالله فرص عمل وظائف شاغرة

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