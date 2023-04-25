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الخضيري يحذر من خطورة الإمساك يتسبب في هذه الأمراض
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الخضيري يحذر من خطورة الإمساك يتسبب في هذه الأمراض

الخضيري يحذر من خطورة الإمساك يتسبب في هذه الأمراض

الخضيري يحذر من خطورة الإمساك يتسبب في هذه الأمراض
٠٨:٥٦:٤٤ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح استشاري أبحاث السرطان د. فهد الخضيري، أن هناك عدة أسباب لحدوث الإمساك، محذرا في الوقت نفسه، من خطورة تأجيل قضاء الحاجة.

أسباب حدوث الإمساك

وقال الخضيري، عبر تغريدة شاركها حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن هناك عدة أسباب للإمساك منها:

– السكريات

– المعجنات

– المقليات

– الدقيق الأبيض

– الأطعمة الدهنية

– عدم شرب ماء كافي

– نقص البكتيريا النافعة والألياف.

وأوضح الخضيري أن هناك عوامل نفسية مثل القلق والتوتر والاكتئاب.

وحذر من أن تأخير إخراج الفضلات وتأجيلها لتتصلب وتجف، تسبب تكتلات وتتحجر داخل القولون.

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مشكلات يسببها الإمساك

وأوضح الخضيري أن من المشاكل التي يسببها الإمساك ان صلابة الفضلات وصعوبة خروجها قد تسبب شرخ وجروح للشرح ونزف دموي وألم شديد.

وأضاف: لذا لابد من تسهيل خروج الفضلات الصلبة عند الإمساك بحقنة شرجية أو محلول ماء دافيء بحقنة عادية يضغط مكان الاخراج لمنع التشققات والشرخ.

وتابع : عند حصول الشرخ قد يستمر ويقترح، لذا لا يجب الضغط بقسوة لئلا يحدث شرخ.

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أسباب الإمساك خطورة الإمساك فهد الخضيري نصائح طبية

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