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إنذار من إعصار بحري على المناطق الساحلية بهذه الدولة

إنذار من إعصار بحري على المناطق الساحلية بهذه الدولة

إنذار من إعصار بحري على المناطق الساحلية بهذه الدولة
٠٨:٣٠:٣٠ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الباكستانية عن حالة إنذار على سواحلها البحرية، تحسباً لتعرضها لإعصار بحري.

إنذار السواحل

وأوضح “مركز تنسيق المعلومات البحرية المشتركة” الباكستاني في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم إنذار سكان المناطق الساحلية، وخاصة صيادي الأسماك بتوخي الحيطة والحذر خلال الـ48 ساعة المقبلة تحسباً للإعصار البحري المتوقع.

بلوشستان

وأضاف أن سواحل إقليم بلوشستان تعد الأكثرعرضة للإعصار القادم من بحر العرب، والذي من المتوقع أن يكون مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة، حسب “واس”.

الصيادون

من جانبها أوعزت إدارة صيادي الأسماك في بلوشستان الصيادين إلى توخي الحذر من خطر الإعصار، وحثتهم على تجنب التوسع في عرض البحر في الفترة من 25 إلى 26 أبريل الجاري، وتأمين قواربهم بالمستلزمات الضرورية.

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وانقلاب مركبات وسقوط أشجار وخطوط كهرباء

وحسب “طقس العرب”، فقد تسبب الإعصار في أضرار بأسقف وجدران العديد من المباني وانقلاب مركبات وسقوط أشجار وخطوط كهرباء.

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إعصار باكستان إعصار عنيف المناطق الساحلية باكستان ظاهرة طبيعية

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