إنذار من إعصار بحري على المناطق الساحلية بهذه الدولة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الباكستانية عن حالة إنذار على سواحلها البحرية، تحسباً لتعرضها لإعصار بحري.

إنذار السواحل

وأوضح “مركز تنسيق المعلومات البحرية المشتركة” الباكستاني في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم إنذار سكان المناطق الساحلية، وخاصة صيادي الأسماك بتوخي الحيطة والحذر خلال الـ48 ساعة المقبلة تحسباً للإعصار البحري المتوقع.

بلوشستان

وأضاف أن سواحل إقليم بلوشستان تعد الأكثرعرضة للإعصار القادم من بحر العرب، والذي من المتوقع أن يكون مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة، حسب “واس”.

الصيادون

من جانبها أوعزت إدارة صيادي الأسماك في بلوشستان الصيادين إلى توخي الحذر من خطر الإعصار، وحثتهم على تجنب التوسع في عرض البحر في الفترة من 25 إلى 26 أبريل الجاري، وتأمين قواربهم بالمستلزمات الضرورية.

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وفي وقت سابق، تعرضت مدينة “ليتل روك” في ولاية أركنساس الأمريكية لإعصار عنيف، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، حجم الدمار الذي خلفه الإعصار القمعي في مدينة ليتل روك الأمريكية

وانقلاب مركبات وسقوط أشجار وخطوط كهرباء

وحسب “طقس العرب”، فقد تسبب الإعصار في أضرار بأسقف وجدران العديد من المباني وانقلاب مركبات وسقوط أشجار وخطوط كهرباء.