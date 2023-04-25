الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
منصة مُدد توضح أسهل طريقة للالتزام بنظام حماية الأجور
من جدة لـ عسير.. الإطاحة بمهربي مواد مخدرة وكشف جنسياتهم
التعليم تنشر جداول الحصص للأسبوع السادس لجميع المراحل الدراسية
ينتهي بعد أيام.. بدء التقديم في “الدبلوم العالي” بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
الخضيري يحذر من خطورة الإمساك يتسبب في هذه الأمراض
كرفانة عالقة لأيام.. عملية مميزة لفريق إنجاد للإنقاذ في عمق الصحراء

الرئيسية

 /

محليات

 /

كرفانة عالقة لأيام.. عملية مميزة لفريق إنجاد للإنقاذ في عمق الصحراء

كرفانة عالقة لأيام.. عملية مميزة لفريق إنجاد للإنقاذ في عمق الصحراء

كرفانة عالقة لأيام.. عملية مميزة لفريق إنجاد للإنقاذ في عمق الصحراء
٠٨:٣١:٥٣ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

نجح فريق إنجاد للبحث والإنقاذ في عملية مميزة وبجهد كبير في استخراج كرفانة عالقة بعمق الصحراء.

عملية إنقاذ مميزة

وقال فريق إنجاد، في تغريدة عبر “تويتر”: “فريق إنجاد ينجح بفضل الله باستخراج كرفانة عالقة داخل الصحراء بمسافة ٨٠ كم، بعد أن أُحتجزت في الطين لأيام”.

وأضاف فريق إنجاد أنه فور وصول البلاغ تحرك الأعضاء من عدة مناطق للمشاركة في هذه المهمة التي تكللت بالنجاح.

اقرأ أيضا:

“إنجاد”: العثور على مفقودي عرعر.. والكشف عن حالتهم

وخلال الشهر الماضي، كشف فريق إنجاد، للبحث والإنقاذ، عن عدد البلاغات التي تلقاها خلال 7 أيام فقط.

وقال الفريق في بيان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر” إنه تلقى 6 بلاغات لمفقودين خلال تلك الفترة.

وأوضح أنه تلقى كذلك 222 بلاغًا بشأن المركبات العالقة في الوحل والرمال.

ارتفاع عدد البلاغات 

في سياق متصل، ارتفع عدد البلاغات بشأن عدد الأشخاص المفقودين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من شهر مارس الجاري إلى 22 مفقودًا، وفق ما أعلن فريق “إنجاد”.

اقرأ أيضا:

“إنجاد” يكشف عدد بلاغات المفقودين خلال أسبوع

وبلغ عدد الوفيات من بين المفقودين 4 وفيات، فيما يتواصل البحث عن 5 مفقودين آخرين، وعثر على 14 بصحة جيدة، علمًا بأن الشخص المفقود في سيول نجران الأخيرة خارج قائمة البلاغات.

في الوقت الذي ارتفع فيه عدد البلاغات بشأن السيارات العالقة بالأودية والصحاري، إلى 1624 بلاغًا، بمعدل 81 بلاغًا في اليوم الواحد.

في الوقت الذي ارتفع فيه عدد البلاغات بشأن السيارات العالقة بالأودية والصحاري، إلى 1624 بلاغًا، بمعدل 81 بلاغًا في اليوم الواحد.

اقرأ أيضًا:

خلال 3 أسابيع.. “إنجاد”: 22 بلاغًا عن مفقودين

 

الكلمات الدلالية:
إنجاد إنجاد للإنقاذ الصحراء فريق إنجاد

مواد ذات صلة

المزيد
رصد “سوق سوداء” لبيع الأبحاث العلمية للخريجين عبر مواقع التواصل

رصد “سوق سوداء” لبيع الأبحاث العلمية للخريجين عبر مواقع التواصل

٠٥:٥١ ص، الأربعاء، ٠٤ ديسمبر ٢٠١٣
«التجارة» تدعو للتوقف فوراً عن استخدام هذا النوع من الكيابل الكهربائية

«التجارة» تدعو للتوقف فوراً عن استخدام هذا النوع من الكيابل الكهربائية

٠٨:٣٩ م، الثلاثاء، ٢٨ أغسطس ٢٠١٨
«التعليم»: تحديث بيانات المعلمين والمعلمات له أثر على حركة النقل

«التعليم»: تحديث بيانات المعلمين والمعلمات له أثر على حركة النقل

١٢:٠٨ ص، السبت، ١٧ ديسمبر ٢٠١٦
«أمن الطرق» تحذر مرتادي طريق «مكة- الطائف» من أمطار غزيرة

«أمن الطرق» تحذر مرتادي طريق «مكة- الطائف» من أمطار غزيرة

٠٧:٣٤ م، الأربعاء، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *