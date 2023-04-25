كرفانة عالقة لأيام.. عملية مميزة لفريق إنجاد للإنقاذ في عمق الصحراء

تواصل – فريق التحرير:

نجح فريق إنجاد للبحث والإنقاذ في عملية مميزة وبجهد كبير في استخراج كرفانة عالقة بعمق الصحراء.

عملية إنقاذ مميزة

وقال فريق إنجاد، في تغريدة عبر “تويتر”: “فريق إنجاد ينجح بفضل الله باستخراج كرفانة عالقة داخل الصحراء بمسافة ٨٠ كم، بعد أن أُحتجزت في الطين لأيام”.

وأضاف فريق إنجاد أنه فور وصول البلاغ تحرك الأعضاء من عدة مناطق للمشاركة في هذه المهمة التي تكللت بالنجاح.

اقرأ أيضا:

“إنجاد”: العثور على مفقودي عرعر.. والكشف عن حالتهم

وخلال الشهر الماضي، كشف فريق إنجاد، للبحث والإنقاذ، عن عدد البلاغات التي تلقاها خلال 7 أيام فقط.

وقال الفريق في بيان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر” إنه تلقى 6 بلاغات لمفقودين خلال تلك الفترة.

وأوضح أنه تلقى كذلك 222 بلاغًا بشأن المركبات العالقة في الوحل والرمال.

ارتفاع عدد البلاغات

في سياق متصل، ارتفع عدد البلاغات بشأن عدد الأشخاص المفقودين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من شهر مارس الجاري إلى 22 مفقودًا، وفق ما أعلن فريق “إنجاد”.

اقرأ أيضا:

“إنجاد” يكشف عدد بلاغات المفقودين خلال أسبوع

وبلغ عدد الوفيات من بين المفقودين 4 وفيات، فيما يتواصل البحث عن 5 مفقودين آخرين، وعثر على 14 بصحة جيدة، علمًا بأن الشخص المفقود في سيول نجران الأخيرة خارج قائمة البلاغات.

في الوقت الذي ارتفع فيه عدد البلاغات بشأن السيارات العالقة بالأودية والصحاري، إلى 1624 بلاغًا، بمعدل 81 بلاغًا في اليوم الواحد.

في الوقت الذي ارتفع فيه عدد البلاغات بشأن السيارات العالقة بالأودية والصحاري، إلى 1624 بلاغًا، بمعدل 81 بلاغًا في اليوم الواحد.

اقرأ أيضًا:

خلال 3 أسابيع.. “إنجاد”: 22 بلاغًا عن مفقودين