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منصة مُدد توضح أسهل طريقة للالتزام بنظام حماية الأجور
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منصة مُدد توضح أسهل طريقة للالتزام بنظام حماية الأجور

منصة مُدد توضح أسهل طريقة للالتزام بنظام حماية الأجور

منصة مُدد توضح أسهل طريقة للالتزام بنظام حماية الأجور
٠٩:١٣:٣٢ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حدد منصة مُدد الرقمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور، أسهل طريقة للالتزام بنظام حماية الأجور.

طريقة الالتزام بنظام حماية الأجور

وتشمل خطوات وطريقة الالتزام بنظام حماية الأجور عبر نظام إدارة الرواتب بمنصة مُدد ما يلي:

– سحب بيانات المنشأة و الموظفين بالربط مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

– إنشاء وتحويل مسيرات الرواتب دون الحاجة لتوقيع اتفاقية رواتب مع البنك

– رفع ملف حماية الأجور تلقائيا وبشكل مباشر من نظام إدارة الرواتب دون الحاجة للدخول إلى نظام الالتزام

– إمكانية فتح حساب منشأة بنكي “أونلاين” وإصدار محافظ رقمية للموظفين.

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وفي وقت سابق، حددت المنصة الرقمية المتخصصة في تقديم حلول رفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور “مُدد”، شروط تقديم تبرير على مخالفات المنشآت.

رفع تبرير عبر منصة مُدد

جاء ذلك في رد من المنصة، عبر حسابها “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد قال فيه “تم رفع الرواتب لكن حدث خللاً بسبب مشكلة بحساب المؤسسة البنكي بسبب انتهاء تاريخ السجل التجاري بهذي الحاله كيف أقوم برفع تبرير؟”.

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وأجابت منصة مُدد بقولها ” حتى تتمكن من التبرير على المخالفات يجب رفع ملف حماية الأجور وتصحيح وضع المنشأة ، سُعدنا بخدمتك”.

آلية احتساب تاريخ بداية العقد

وفي وقت سابق، أوضحت منصة “مُدد”، آلية احتساب تاريخ بداية العقد بين الموظف وصاحب العمل.

طريقة كتابة العقد الجديد:

جاء ذلك في رد من المنصة على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم، عندي موظف من عام 2005 /1/1واحد كيف اسوي له عقد الجديد بالسنة الحالية كيف طريقة كتابة العقد الجديد”.

وأجابت منصة مُدد عبر حسابها “العناية بالعملاء”، في “تويتر” بقولها “أهلاً بك في مُدد، تاريخ المباشرة يتم سحبه من التأمينات الاجتماعية، بينما تاريخ بداية العقد يكون حسب الاتفاق بين الطرفين العامل وصاحب العمل، سُعدنا بخدمتك”.

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وكانت المنصة الرقمية المتخصصة في تقديم حلول رفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور “مُدد”، قد حددت سابقا آلية التسجيل بهوية المفوض.

جاء ذلك في رد من منصة مُدد، عبر حسابها “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية التسجيل بهوية المفوض.

وأجابت منصة مُدد، بقولها “أهلاً بك في مُدد ، يمكنك التسجيل بهوية المفوض على الحساب، و تعني الشخص المفوض على المنشأة في التأمينات سواءً كان المالك أو موظف مفوض، سُعدنا بخدمتك”.

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