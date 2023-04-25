مواطن سوداني: لن يستطيع أحد وقف هذه الحرب سوى المملكة

تواصل – فريق التحرير:

نشر أحد المواطنين السودانيين فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه أن الحرب لن يوقفها سوى المملكة ومصر.

لن توقفها أمريكا وأوروبا

وظهر المواطن السوداني في الفيديو يتحدث بحرقة، مؤكدًا أن أمريكا والدول الأوروبية لن تستطيع وقف الحرب، مشيرًا إلى أنهم سبب هذه الحرب.

وأضاف المواطن السوداني، أن المملكة ومصر هما فقط القادرتان على إنهاء هذه الأزمة، متابعًا :” مع احترامي لبقية الدول العربية”.

ووجه رسالة إلى بعض وسائل الإعلام التي وصفها بـ”المضللة” بأن “تتق الله في السودان، وقال إن السودان لا يستحق ما يحدث به، قائلًا:” الشعب السوداني الطيب الكادح لا يستحق كل هذا”.

مناشدة للمملكة ومصر

وناشد المواطن السوداني المملكة ومصر بالتدخل لوقف هذه الحرب، وقال إن البعض من كان يحرض على مصر منذ أيام- على خلفية خلاف في مباراة كرة قدم- اليوم مصر تفتح حدودها للسودانيين دون تأشيرة.

رئيس مجموعة البنك الدولي يشكر خادم الحرمين

أعرب رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إسهام المملكة ومساعدتها في إجلاء منسوبي البنك من جمهورية السودان إلى المملكة.

رئيس البنك الدولي يشكر خادم الحرمين

وقال في خطابٍ بعثه لخادم الحرمين الشريفين :” نعرب عن امتناننا وتقديرنا للدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لموظفينا في السودان، ومبادرة المملكة السريعة ودعمها الثابت “.

كما عبر عن شكره لسفارة المملكة لدى جمهورية السودان ومنسوبيها على الرعاية والاهتمام لمنسوبي البنك وعائلاتهم، الذي كان له الأثر الكبير في ظل هذه الأزمة.

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