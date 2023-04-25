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62 وظيفة شاغرة لدى شركة الوطنية للرعاية الطبية
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62 وظيفة شاغرة لدى شركة الوطنية للرعاية الطبية

62 وظيفة شاغرة لدى شركة الوطنية للرعاية الطبية

62 وظيفة شاغرة لدى شركة الوطنية للرعاية الطبية
٠٧:٠٩:١٣ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية:

  1. موظف الإستقبال.
  2. أخصائي رئيسي.
  3. دكتور عام.
  4. مسجل أول جراح عظام.
  5. معالج فيزيائي.
  6. معالج الجهاز التنفسي.
  7. صيدلي.
  8. صيدلي إكلينيكي.
  9. فني صيدلة.
  10. المسجل طبيب ER.
  11. استشاري الطب الباطني.
  12. مدقق داخلي طبي.
  13. والمزيد …

طريقة التقديم:

 أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
الشركة الوطنية للرعاية الطبية رعاية فرص وظائف

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