62 وظيفة شاغرة لدى شركة الوطنية للرعاية الطبية
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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:
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المسميات الوظيفية:
- موظف الإستقبال.
- أخصائي رئيسي.
- دكتور عام.
- مسجل أول جراح عظام.
- معالج فيزيائي.
- معالج الجهاز التنفسي.
- صيدلي.
- صيدلي إكلينيكي.
- فني صيدلة.
- المسجل طبيب ER.
- استشاري الطب الباطني.
- مدقق داخلي طبي.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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