62 وظيفة شاغرة لدى شركة الوطنية للرعاية الطبية

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية:

موظف الإستقبال. أخصائي رئيسي. دكتور عام. مسجل أول جراح عظام. معالج فيزيائي. معالج الجهاز التنفسي. صيدلي. صيدلي إكلينيكي. فني صيدلة. المسجل طبيب ER. استشاري الطب الباطني. مدقق داخلي طبي. والمزيد …

طريقة التقديم: