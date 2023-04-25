الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
مواطن سوداني: لن يستطيع أحد وقف هذه الحرب سوى المملكة
دولة أوروبية تعلن طرد 5 دبلوماسيين روس لهذه الأسباب
مطار جدة: 6 أنواع من الأمتعة لن يُسمح بمرورها
62 وظيفة شاغرة لدى شركة الوطنية للرعاية الطبية
شاهد.. حالة مطرية غزيرة على الطائف
هندوس متطرفون ينتهكون حرمة عائلة مسلمة.. ماذا فعلت الشرطة؟

الرئيسية

 /

دولي

 /

دولة أوروبية تعلن طرد 5 دبلوماسيين روس لهذه الأسباب

دولة أوروبية تعلن طرد 5 دبلوماسيين روس لهذه الأسباب

دولة أوروبية تعلن طرد 5 دبلوماسيين روس لهذه الأسباب
٠٧:٤٤:٤٢ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أفادت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الثلاثاء، أنها ستطرد خمسة دبلوماسيين روس، وعللت ذلك بسبب ممارستهم أنشطة مخالفة لوضعهم الدبلوماسي.

اتفاقية فيينا 

وفي بيانها الذي صدر اليوم، قالت وزارة الخارجية السويدية، إن: خمسة مسؤولين في السفارة الروسية في السويد طُلب منهم مغادرة البلاد بسبب؛ أنشطة غير محددة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

استدعاء السفير الروسي 

من جانبه، قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم: استدعت السويد اليوم السفير الروسي فيكتور تاتارينتسيف، وأبلغته بأن خمسة موظفين بالسفارة طلب منهم مغادرة البلاد لأن أنشطتهم تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.. وأنشطتهم على أراضينا كانت لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي.

اقرأ أيضا:

دولة أوروبية تُعلن طرد دبلوماسيين روس.. وموسكو ترد

الرد الروسي

في المقابل، أكدت الخارجية الروسية أن موسكو سترد على طرد السويد لخمسة دبلوماسيين روس، حسبما نقلت وكالة نوفوستي عن مصدر في الوزارة الروسية.

وكانت الحكومة السويدية قررت في وقت سابق هذا الشهر، إبقاء منصب مستشار السفارة الروسية لشئون الثقافة شاغرا، بعد انقضاء مهام المستشار الحالي في أغسطس المقبل، ووصفت السفارة الروسية هذا القرار بالمسيس.

الكلمات الدلالية:
الدبلوماسيين الروس السويد روسيا طرد دبلوماسيين وزارة الخارجية السويدية

مواد ذات صلة

المزيد
سوريا.. «داعش» يسقط طائرة روسية ومقتل اثنين من الطيارين

سوريا.. «داعش» يسقط طائرة روسية ومقتل اثنين من الطيارين

٠٩:٥٣ م، السبت، ٠٩ يوليو ٢٠١٦
أوباما: تدخلات أمريكا الخارجية سببت مشاكل كثيرة

أوباما: تدخلات أمريكا الخارجية سببت مشاكل كثيرة

٠٤:٣٨ م، السبت، ٠٥ نوفمبر ٢٠١٦
بالفيديو.. مقاتلات التحالف تقصف منصة إطلاق صواريخ وتستهدف عناصر حوثية

بالفيديو.. مقاتلات التحالف تقصف منصة إطلاق صواريخ وتستهدف عناصر حوثية

٠٣:١٤ م، السبت، ٣٠ مارس ٢٠١٩
وزير الخارجية الإيراني: كل الإيرانيين سُنَّة

وزير الخارجية الإيراني: كل الإيرانيين سُنَّة

٠١:٠٤ م، الخميس، ١٠ يناير ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *