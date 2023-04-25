دولة أوروبية تعلن طرد 5 دبلوماسيين روس لهذه الأسباب

تواصل – فريق التحرير:

أفادت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الثلاثاء، أنها ستطرد خمسة دبلوماسيين روس، وعللت ذلك بسبب ممارستهم أنشطة مخالفة لوضعهم الدبلوماسي.

اتفاقية فيينا

وفي بيانها الذي صدر اليوم، قالت وزارة الخارجية السويدية، إن: خمسة مسؤولين في السفارة الروسية في السويد طُلب منهم مغادرة البلاد بسبب؛ أنشطة غير محددة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

استدعاء السفير الروسي

من جانبه، قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم: استدعت السويد اليوم السفير الروسي فيكتور تاتارينتسيف، وأبلغته بأن خمسة موظفين بالسفارة طلب منهم مغادرة البلاد لأن أنشطتهم تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.. وأنشطتهم على أراضينا كانت لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي.

اقرأ أيضا:

دولة أوروبية تُعلن طرد دبلوماسيين روس.. وموسكو ترد

الرد الروسي

في المقابل، أكدت الخارجية الروسية أن موسكو سترد على طرد السويد لخمسة دبلوماسيين روس، حسبما نقلت وكالة نوفوستي عن مصدر في الوزارة الروسية.

وكانت الحكومة السويدية قررت في وقت سابق هذا الشهر، إبقاء منصب مستشار السفارة الروسية لشئون الثقافة شاغرا، بعد انقضاء مهام المستشار الحالي في أغسطس المقبل، ووصفت السفارة الروسية هذا القرار بالمسيس.