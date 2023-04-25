بعد توجيه ضربة للمهربين.. “الامفيتامين المخدر” يتصدر تريند تويتر في المملكة

تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاج “الامفيتامين المخدر” تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة، عقب ضبط شبكة تهريب وكميات كبيرة.

وأشاد مغردون بجهود وزارة الداخلية و”مكافحة المخدرات”، التي تبذلها في حفظ الأمن ومطاردة الجرائم واستهداف مروجي المواد المخدرة قبل انتشارها في المملكة.

الداخلية تكشف التفاصيل

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (12,729,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأوضح أن الكميات المضبوطة كانت مخبأة في شحنة فاكهة الرمان عبر ميناء جدة الإسلامي.

تنسيق بين أكثر من جهة

وأوضح متحدث “مكافحة المخدرات”، أن عملية الضبط جاءت بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمحافظة جدة.

مصريان وسوري ويمني

وكشف عن جنسية المتورطين، وهم (4) أشخاص : مقيمان من الجنسية المصرية ومقيمان من الجنسيتين السورية واليمنية، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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