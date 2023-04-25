الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
مواطن سوداني: لن يستطيع أحد وقف هذه الحرب سوى المملكة
دولة أوروبية تعلن طرد 5 دبلوماسيين روس لهذه الأسباب
مطار جدة: 6 أنواع من الأمتعة لن يُسمح بمرورها
62 وظيفة شاغرة لدى شركة الوطنية للرعاية الطبية
شاهد.. حالة مطرية غزيرة على الطائف
هندوس متطرفون ينتهكون حرمة عائلة مسلمة.. ماذا فعلت الشرطة؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هندوس متطرفون ينتهكون حرمة عائلة مسلمة.. ماذا فعلت الشرطة؟

هندوس متطرفون ينتهكون حرمة عائلة مسلمة.. ماذا فعلت الشرطة؟

هندوس متطرفون ينتهكون حرمة عائلة مسلمة.. ماذا فعلت الشرطة؟
٠٦:٥٦:٤١ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، متداول على موقع تويتر، اعتداء مجموعة من الهندوس على عائلة مسلمة في الهند، للاشتباه في طبخها لحم البقر.

اعتداء بصحبة الشرطة

ووثق الفيديو لحظات الاعتداء على الأسرة، في ولاية البنجاب شمالي الهند، في حين دخلت الشرطة مع المعتدين، دون منعهم، في موقف مخز يبين مدى العنصرية.

وتطور الأمر إلى أكثر من ذلك، حيث جرى اعتقال ثلاثة من أفراد العائلة المسلمة، ومصادرة أحد الأواني.

وتتكرر الهجمات على مَن يشتبه في أنهم يذبحون أبقاراً للحصول على لحومها أو جلودها، ومعظمهم من الأقلية المسلمة أو أبناء الطبقات الدنيا وفقًا للنظام الطبقي القديم في المجتمع الهندي.

اقرأ أيضا:

طائفية وحقد تخطى الحدود.. هندوسية تقتحم مسجدًا أثناء صلاة العيد في أمريكا (فيديو)

حيازة لحم بقر 

وقبل أسابيع، قبض على 3 أشخاص في ولاية بيهار في شرق الهند على صلة بمقتل رجل مسلم، للاشتباه في حيازته لحم بقر، بحسب ما قال مسؤول في الشرطة الهندية.

عدد المسلمين في الهند

ويعيش في الهند نحو 200 مليون مسلم، يمثّلون نحو 14% من تَعداد السكان، حسب وسائل إعلام.

وتواجه حكومة ناريندرا مودي اتهامات باضطهاد المسلمين في الهند وممارسة التمييز في حقّهم بعد سلسلة من الأحداث التي استهدفتهم.

الكلمات الدلالية:
اعتداء على أسرة مسلمة الشرطة الهندية عائلة مسلمة متطرفون هندوس

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. “القسام”: لن نقبل بانتهاء المعركة دون وقف للعدوان ورفع للحصار

بالفيديو.. “القسام”: لن نقبل بانتهاء المعركة دون وقف للعدوان ورفع للحصار

٠٩:٤٣ م، الخميس، ٠٧ أغسطس ٢٠١٤
بعد نزوله من قطار المشاعر.. مسارات خاصة تصل بالحاج تلقائيا إلى جسر الجمرات(فيديو)

بعد نزوله من قطار المشاعر.. مسارات خاصة تصل بالحاج تلقائيا إلى جسر الجمرات(فيديو)

٠٩:٤٩ م، الأحد، ١٠ يوليو ٢٠٢٢
في 3 مدن.. 45 درجة مئوية أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم في المملكة

في 3 مدن.. 45 درجة مئوية أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم في المملكة

١١:٠٥ ص، الأثنين، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
بالفيديو.. مواطن ينقذ ألمانيًا من الغرق في سيول الباحة

بالفيديو.. مواطن ينقذ ألمانيًا من الغرق في سيول الباحة

٠٨:٠٥ ص، الخميس، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *