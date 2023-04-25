هندوس متطرفون ينتهكون حرمة عائلة مسلمة.. ماذا فعلت الشرطة؟

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أظهر مقطع فيديو، متداول على موقع تويتر، اعتداء مجموعة من الهندوس على عائلة مسلمة في الهند، للاشتباه في طبخها لحم البقر.

اعتداء بصحبة الشرطة

ووثق الفيديو لحظات الاعتداء على الأسرة، في ولاية البنجاب شمالي الهند، في حين دخلت الشرطة مع المعتدين، دون منعهم، في موقف مخز يبين مدى العنصرية.

وتطور الأمر إلى أكثر من ذلك، حيث جرى اعتقال ثلاثة من أفراد العائلة المسلمة، ومصادرة أحد الأواني.

وتتكرر الهجمات على مَن يشتبه في أنهم يذبحون أبقاراً للحصول على لحومها أو جلودها، ومعظمهم من الأقلية المسلمة أو أبناء الطبقات الدنيا وفقًا للنظام الطبقي القديم في المجتمع الهندي.

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حيازة لحم بقر

وقبل أسابيع، قبض على 3 أشخاص في ولاية بيهار في شرق الهند على صلة بمقتل رجل مسلم، للاشتباه في حيازته لحم بقر، بحسب ما قال مسؤول في الشرطة الهندية.

عدد المسلمين في الهند

ويعيش في الهند نحو 200 مليون مسلم، يمثّلون نحو 14% من تَعداد السكان، حسب وسائل إعلام.

وتواجه حكومة ناريندرا مودي اتهامات باضطهاد المسلمين في الهند وممارسة التمييز في حقّهم بعد سلسلة من الأحداث التي استهدفتهم.