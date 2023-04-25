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امرأة صينية تحطم روبوتًا في مستشفى.. سبب غير متوقع (فيديو)
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امرأة صينية تحطم روبوتًا في مستشفى.. سبب غير متوقع (فيديو)

امرأة صينية تحطم روبوتًا في مستشفى.. سبب غير متوقع (فيديو)

امرأة صينية تحطم روبوتًا في مستشفى.. سبب غير متوقع (فيديو)
٠٦:٠٥:٢٩ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أقدمت امرأة صينية على تحطيم روبوت بمستشفى Xuzhou الجامعي حيث يعمل بدلاً من الممرضات لتحديد المواعيد وتنظيم الأدوار وهو أمر آخذ بالتزايد مما قلل من عدد الممرضات.

متداول عبر تويتر

وظهرت المرأة في الفيديو المتداول على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهي تحطم الإنسان الآلي، في ردهة الاستقبال التابعة للمستشفى.

وتداول رواد ومتابعو تويتر معلومات مفادها أن تقييم المستشفى المبدئي قال إن المرأة مريضة نفسياً فيما قال بعض رواد وسائل التواصل أنها ممرضة وجرى الاستغناء عنها.

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مخاطر الذكاء الاصطناعي 

وفي أحدث دعوة للحد من المخاطر المحتملة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، دعا ساندر بيشاي، رئيس شركة “جوجل”، إلى وضع ضوابط قانونية للتكنولوجيا الجديدة التي يتوقع لها أن تغير مسارات العمل في مختلف الصناعات خلال السنوات المقبلة.

وحذر بيشاي بشكل خاص في مقابلة مع شبكة تلفزيون “سي.بي.إس” الأمريكية إلى إمكانية اختلاق ما تسمى “فيديوهات متقنة التزوير” والتي يمكن فيها استخدام وجوه أشخاص حقيقيين في فيديوهات مسيئة دون إذنهم ولا حتى علمهم.

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