موديز: أزمة السودان تهدد أصول بنوك إفريقية وإسلامية

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أشارت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى أن النزاع في السودان يشكل خطرا على جودة أصول بنوك تنموية أفريقية، ومؤسسات تمويل إسلامية، كما يؤثر سلبا على ائتمان دول مجاورة، بما في ذلك مصر وإثيوبيا.

وبحسب الوكالة، يأتي في مقدمة المؤسسات التنموية المعرضة لمخاطر تفاقم الصراع في السودان، بنك التجارة والتنمية، حيث يفوق إجمالي حجم قروضه للبلاد 930 مليون دولار، بما يمثل 14 % من إجمالي محفظة الإقراض لديه.

تصنيف المملكة

ومؤخرًا، عدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بالزيادة في 2023 و2024.

وقالت “موديز” إن التعديل بالزيادة في 2023 و2024 يعكس التوقعات بأن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قويًا، بحسب” رويترز”.

توقعات سابقة

كانت “موديز” قد توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأمريكي بنسبة 2.1% عام 2022 و1.3% عام 2023، بانخفاض عن توقعاتها السابقة في شهر مايو الماضي، البالغة 2.8 و2.3% على التوالي.

وأوضحت الوكالة، أن تشديد السياسة النقدية والمالية للحد من التضخم المرتفع سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، حسب “الاقتصادية”.

في حين تتوقع “موديز” أن ينخفض التضخم مع ضعف النمو، ورغم ذلك سيظل مرتفعًا، حيث يتراجع من 9.1% في يونيو إلى 7.0% بحلول نهاية عام 2022 وإلى 2.3% بحلول نهاية عام 2023.

كما توقعت الوكالة أن ترتفع البطالة قليلاً فوق 4% عام 2023 من المستوى المنخفض الحالي البالغ 3.6%، بسبب مزيج من تباطؤ التوظيف وزيادة المشاركة في القوى العاملة.

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