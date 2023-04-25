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الحصة الأولى 7 صباحا.. بدء تطبيق الدوام الصيفي في مدارس الباحة غدا

الحصة الأولى 7 صباحا.. بدء تطبيق الدوام الصيفي في مدارس الباحة غدا

الحصة الأولى 7 صباحا.. بدء تطبيق الدوام الصيفي في مدارس الباحة غدا
٠٥:٤٠:١٥ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم في منطقة الباحة ومحافظة المخواة، اليوم الثلاثاء، عن بدء الدوام الصيفي بمختلف المراحل الدراسية للبنين والبنات للفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي بدءاً من الغد .

الحصة الأولى

وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 6:45 صباحاً، على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة 7 صباحاً، حسب “واس”.

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الاصطفاف الصباحي 

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة مواعيد دوام التوقيت الصيفي للمتبقي من الفصل الدراسي الثالث ابتداء من الأربعاء القادم الموافق 1444/10/06هـ .

جاء ذلك في سياق تعميم تم توجيهه إلى جميع المدارس داخل وخارج المنطقة.

وأوضحت إدارة تعليم المدينة، أن الاصطفاف الصباحي لمدارس البنات يبدأ عند الساعة 6.45 دقيقة صباحًا والحصة الأولى عند الساعة 7 صباحًا.

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أخبار السعودية اليوم إدارة تعليم الباحة التعليم الدوام الصيفي

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