نقابة أطباء السودان: الوضع خطير والنظام الصحي قد ينهار في أي لحظة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت نقابة أطباء السودان، أن الوضع الميداني خطير، وأن النظام الصحي قد ينهار في أي لحظة.

السودان مُهدد بخطر بيولوجي كبير لهذه الأسباب

فيما حذرت منظمة الصحة العالمية، من خطر بيولوجي كبير في السودان بعد سيطرة أحد طرفي الصراع على أحد المختبرات.

مخاطر حقيقية تجاه انتشار الأوبئة

وحسب “العربية”، فقد نوهت المنظمة بأن هناك مخاطر حقيقية تجاه انتشار الأوبئة في السودان خاصة الكوليرا.

استهداف 14 مرفقًا صحيًا في السودان

وأعربت عن قلقها تجاه استمرار القتال في السودان حتى الآن، مشيرة إلى تعرض 14 مرفقًا صحيًا في السودان لاستهداف مباشر، وأنها تعمل لإعادة المستشفيات للعمل.

نقص حاد في الماء والغذاء بسبب الاشتباكات

وأكدت أن هناك نقصًا حادًا في الماء والغذاء في الدولة؛ نتيجة الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

15 مليون سوداني في حاجة للدعم الإنساني

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة، أن 15 مليون سوداني أصبحوا في حاجة عاجلة للدعم الإنساني، مؤكدة أنها مستمرة في عملها رغم العرقلة التي تتعرض لها بعثة المنظمة.

مقتل أكثر من 459 شخصًا جراء الاشتباكات

وأعلنت عن مقتل أكثر من 459 شخصًا جراء الاشتباكات الجارية في السودان، مبينة أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير.

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