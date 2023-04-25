قطار الحرمين السريع ينقل أكثر من 818 ألف مسافر خلال رمضان

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أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، نقل أكثر من 818 ألف مسافر على رحلات قطار الحرمين السريع خلال شهر رمضان 1444هـ.

وسجلت نسبة زيادة في أعداد المسافرين بلغت 265 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما وصل عدد الرحلات التي تم تسييرها إلى اكثر من 2541 رحلة، حيث تجاوز عدد الرحلات اليومية التي تم تشغيلها خلال الشهر الكريم 115 رحلة.

وبنسبة التزام لمواعيد وصول الرحلات تجاوزت 97 في المئة.

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أكثر من 100 رحلة في اليوم الواحد

وكانت الخطوط الحديدية السعودية أعلنت عن رفع الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين الشريفين السريع خلال شهر رمضان المبارك، وزيادة عدد رحلاته اليومية بوتيرة متصاعدة تدريجية لتصل إلى أكثر من 100 رحلة في اليوم الواحد.

كما أتاحت لأكثر من مليون مقعد للتنقل بين محطات قطار الحرمين السريع الخمس، ما أسهم في توفير خيارات أوسع لتنقل المسافرين بمنسوبية واختيار الأوقات المناسبة لهم.

الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع لشهر رمضان

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين الشريفين السريع والمشاعر المقدسة، المهندس ريان الحربي، أن تطبيق الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع لشهر رمضان المبارك لعام 1444هـ جرى وفق آلية النقل المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بخطة عمل متكاملة تهدف إلى تيسير نقل الزوار والمعتمرين من وإلى الحرمين الشريفين بكل أريحية.

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وأشار إلى أنه تم اطلاق باقات من التذاكر المخفضة بدء من 35 ريالاً للفرد، للرحلات التي تنطلق من محطة السليمانية بجدة إلى مكة المكرمة.

إضافة إلى تخفيض أسعار تذاكر مواقف المركبات بالمحطة إلى ريال واحد فقط للساعة.

واستهدف ذلك تمكين أكبر عدد من الزوار وسكان محافظة جدة لتجربة رحلات قطار الحرمين الشريفين السريع من وإلى مكة المكرمة بكل يسر وسهولة وقياس تجربتهم بعد الوصول ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة.