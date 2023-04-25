الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
9 مميزات حصرية.. “إنفينيتي QX50” تنافس أقوى السيارات في السوق (صور)
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9 مميزات حصرية.. “إنفينيتي QX50” تنافس أقوى السيارات في السوق (صور)

9 مميزات حصرية.. “إنفينيتي QX50” تنافس أقوى السيارات في السوق (صور)

9 مميزات حصرية.. “إنفينيتي QX50” تنافس أقوى السيارات في السوق (صور)
٠٤:٥٦:٥٥ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعد سيارة “إنفينيتي QX50” من أحدث السيارات في السوق ذات التصميم المختلف، كما أنها تعتبر من أكثر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وهناك 4 فئات من السيارة هي: “لوكس 2WD ولوكس ستايل AWD ورياضية وأوتوجراف”، بحسب “سعودي أوتو”.

9 مميزات

وتتمتع السيارة بالعديدم من الميزات منها ما يلي:

1- هيكل خارجي مذهل يلفت الأنظار بروعته.

2- يمتد غطاء محرك QX50 الصدفي الشكل بتجاعيده العميقة والواسعة إلى الشبكة الأمامية ذات القوس المزدوج والجريء.

3- مزودة بشريط رفيع من الكروم، تضيء مصابيح QX50 الـ LED الخلفية الأنيقة بشكل أسرع من المصابيح التقليدية.

4- عجلات الألومنيوم، مقاس 20 بوصة، المتوفرة باللونين الفضي أو البرونزي. وبمظهر جانبي بتطعيمات من الكروم.

5 – مصابيح أمامية مميزة مستوحاة من شكل العين، وتضيء بذكاء في الاتجاه الذي تقود فيه.

6- تمنح المقصورة المريحة والواسعة في QX50 والأسطح الأنيقة إحساس خاص بالمساحة الشخصية بدون فقدان التواصل مع الركاب الآخرين.

7- المقاعد الخالية من الجاذبية لدعم الظهر بشكل أفضل ومنح شعور انعدام الوزن بدون أي مجهود.

8- تأتي مقصورة إنفينيتي QX50 كذلك بإضاءة محيطية، ومواد عالية الجودة، وفتحة سقف بانورامية.

9- محرك VC توربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر يعطي قوة 268 حصان، و380 نيوتن متر من عزم الدوران.

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