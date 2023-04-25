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سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا اليوم.. والتداولات 6.3 مليار ريال
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سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا اليوم.. والتداولات 6.3 مليار ريال

سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا اليوم.. والتداولات 6.3 مليار ريال

سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا اليوم.. والتداولات 6.3 مليار ريال
٠٤:٥٣:١٣ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر السوق السعودي على ارتفاع بنسبة 0.9%، ليغلق عند 11265 نقطة (+ 102 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 6.3 مليار ريال، وذلك في أولى جلساته عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وارتفع سهم أرامكو، بنسبة 4% عند 36 ريالاً، مسجلاً أعلى إغلاق منذ 6 أشهر، وسط تداولات بلغت نحو 13 مليون سهم، بحسب “أرقام”.

وأغلق سهم مصرف الراجحي، عند 77.10 ريال (+ 1 %).

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أسهم سابك

كما أنهت أسهم سابك، واس تي سي، والمراعي، وسابك للمغذيات، واتحاد اتصالات، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و4%.

وصعد سهم أسواق العثيم، بنسبة 6%، عند 144.40 ريال، مسجلاً أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات تجاوزت الـ400 ألف سهم، هي  الأعلى منذ نوفمبر الماضي.

وكانت الشركة قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد للسهم، ليرتفع عدد الأسهم من 90 مليون سهم إلى 900 مليون سهم، مع بقاء رأس المال دون تغير.

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الكلمات الدلالية:
الأسهم السعودية السوق المملكة سوق الأسهم مؤشر سوق الأسهم

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