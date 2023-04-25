سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا اليوم.. والتداولات 6.3 مليار ريال

وارتفع سهم أرامكو، بنسبة 4% عند 36 ريالاً، مسجلاً أعلى إغلاق منذ 6 أشهر، وسط تداولات بلغت نحو 13 مليون سهم، بحسب “أرقام”.

وأغلق سهم مصرف الراجحي، عند 77.10 ريال (+ 1 %).

اقرأ أيضًا:

سوق الأسهم يغلق مرتفعا في آخر جلساته قبل العيد.. والتداولات 5.1 مليار ريال

أسهم سابك

كما أنهت أسهم سابك، واس تي سي، والمراعي، وسابك للمغذيات، واتحاد اتصالات، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و4%.

وصعد سهم أسواق العثيم، بنسبة 6%، عند 144.40 ريال، مسجلاً أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات تجاوزت الـ400 ألف سهم، هي الأعلى منذ نوفمبر الماضي.

وكانت الشركة قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد للسهم، ليرتفع عدد الأسهم من 90 مليون سهم إلى 900 مليون سهم، مع بقاء رأس المال دون تغير.

اقرأ أيضًا:

بعد إجازة العيد.. موظفو البنوك وسوق الأسهم يعودون لعملهم اليوم