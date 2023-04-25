غير معروفة من قبل.. اكتشاف 10 آلاف فيروس جديد في حفاضات الأطفال

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عثر باحثون دنماركيون على 10 آلاف من الفيروسات التي لم تكن معروفة من قبل في مئات الحفاضات المتسخة للأطفال.

ووفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة “نيتشر ميكروبيولوجي”، فإن أمعاء الطفل تحتوي على حوالي 10 آلاف نوع فيروسي – 10 أضعاف عدد الأنواع البكتيرية لدى الطفل العادي.

ويمكن تصنيف الفيروسات التي تم تحديدها حديثًا بين ما مجموعه 248 عائلة فيروسية، 232 منها لم تكن معروفة من قبل حتى الآن.

وقال البروفيسور دينيس ساندريس نيلسن لموقع (Phys.org) العلمي: “هذا يعني أنه منذ وقت مبكر من الحياة، يتدهور الأطفال الأصحاء مع تنوع شديد في فيروسات الأمعاء، والتي ربما يكون لها تأثير كبير على ما إذا كانوا سيصابون بأمراض مختلفة في وقت لاحق في الحياة”.

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القناة الهضمية للأطفال

ولفهم تطور القناة الهضمية بشكل أفضل في الأيام الأولى قام فريق متعدد التخصصات من الباحثين بتحليل التركيب البرازي لـ 647 من الأطفال الأصحاء الذين يبلغون من العمر عامًا واحدًا والذين تم تسجيلهم في دراسة الربو طويلة الأمد والأمراض الالتهابية المزمنة في الدنمارك.

الغالبية العظمى – 90 في المئة – من الفيروسات المكتشفة بين محتويات الحفاضات كانت عاثيات، وهي فيروسات تهاجم البكتيريا التي يحتمل أن تكون ضارة.

ويطلق العلماء على هذه الفيروسات اسم “الحلفاء” لأنها لا تسبب المرض.

أما الـ 10 في المئة المتبقية فهي حقيقية النواة، والتي تلتصق بالخلايا البشرية – ربما للأفضل أو للأسوأ.

وأوضح نيلسن أن هذا يعني أن الطفل العادي يصاب بـ 10 إلى 20 من هذه الفيروسات في أي لحظة، “وهو ما يبدو أنه لا يصيبهم بالمرض”.

وتابع: “نحن لا نعرف سوى القليل جدًا عما هو موجود بالفعل. أعتقد أنها مهمة لتدريب جهاز المناعة لدينا للتعرف على العدوى لاحقًا. لكنها قد تكون أيضًا عامل خطر للإصابة بأمراض لم نكتشفها بعد”.

الأحمال الفيروسية في أمعاء الرضيع

وقال شيراز شاه، المؤلف الأول للدراسة، والباحث البارز في دراسات كوبنهاجن الاستباقية حول الربو في الطفولة، إنهم يعتقدون أن الأحمال الفيروسية أعلى في أمعاء الرضيع، لأن جهاز المناعة لا يزال في مرحلة النضج، ويحتاج إلى ميليشيا من العاثيات كدفاع احتياطي.

وأضاف في بيان صحفي: “فرضيتنا هي أنه نظرًا لأن الجهاز المناعي لم يتعلم بعد فصل القمح عن القشر في سن الواحدة، يظهر ثراء غير عادي في أنواع فيروسات الأمعاء، ومن المحتمل أن يكون هناك حاجة للحماية من الأمراض المزمنة مثل الربو والسكري في وقت لاحق في الحياة”.

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علاقة البيئة بالفيروسات

وأشار نيلسن إلى أن البيئة تلعب أيضًا دورًا في العدد الكبير من الفيروسات.

وتابع: “أمعائنا معقمة حتى نولد. أثناء الولادة، نتعرض للبكتيريا من الأم ومن البيئة. من المحتمل أن بعض الفيروسات الأولى تأتي مع هذه البكتيريا الأولية، بينما يتم إدخال العديد من الفيروسات الأخرى لاحقًا عن طريق الأصابع المتسخة والحيوانات الأليفة والأوساخ التي يضعها الأطفال في أفواههم وأشياء أخرى في البيئة”.

وتساعد الدراسة في معرفة سبب وجود عنصر التهابي في العديد من الأمراض المزمنة، بما فيها التهاب المفاصل والاكتئاب.

قال شاه: “الجهاز المناعي لا يعمل كما ينبغي – ربما لأنه لم يتم تدريبه بشكل صحيح. لذا، إذا تعلمنا المزيد عن الدور الذي تلعبه البكتيريا والفيروسات في جهاز مناعي جيد التدريب، نأمل أن يقودنا ذلك إلى القدرة على تجنب العديد من الأمراض المزمنة التي تصيب الكثير من الناس اليوم”.