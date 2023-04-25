مخبأة في شحنة فاكهة.. إحباط تهريب 12.7 مليون قرص من الإمفيتامين

تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إحباط محاولة تهريب أكثر من 12.7 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

إحباط محاولة تهريب 12.729.000 قرص مخدر

وأوضح المتحدث الرسمي لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 12.729.000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

المخدرات كانت مخبأة في شحنة فاكهة الرمان

وأضاف أن المخدرات كانت مخبأة في شحنة فاكهة الرمان عبر ميناء جدة الإسلامي، حيث تم التنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمحافظة جدة، وهم (4) أشخاص.

القبض على سوري ويمني ومصريين

وكان مستقبلو هذه الشحنة مقيمين من الجنسية المصرية ومقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية، وأنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد أن الملاحقة مستمرة لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

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