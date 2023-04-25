أخبار السعودية.. وحدات سكنية بجدة وبشرى من أسواق العثيمين و”الدفاع” تفتح باب التجنيد

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:

كشفت شركة رتال للتطوير العمراني عن توقيع اتفاقية تطوير أراض مشروطة مع الشركة الوطنية للإسكان لتطوير فلل سكنية ضمن المخطط الرئيس لمشروع شرق البحيرات بمدينة جدة.

جددت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، إعلانها عن موعد فتح باب القبول والتجنيد الموحد.

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على عدد من مناطق المملكة حتى المساء.

ارتفع سهم شركة أسواق عبدالله العثيم، المدرج ضمن تجزئة الأغذية بالسوق، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، وسجل أعلى سعر منذ الإدراج، عند 149.80 ريال.

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطنين؛ لارتكابهما حوادث جنائية، تمثلت في سلب مندوبي تطبيقات التوصيل تحت تهديد السلاح الأبيض.

تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع سؤال متابعة بشأن إصدار تأشيرة خروج نهائي لها، وقالت إنه يشترط ألا تقل صلاحية سريان الجواز عن 60 يومًا لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي.

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة مواعيد دوام التوقيت الصيفي للمتبقي من الفصل الدراسي الثالث ابتداء من الأربعاء القادم الموافق 1444/10/06هـ .

استمرارًا للحالة المطرية والرياح والبرد، جرت اليوم السيول أنهارًا على وادي العقيق المبارك، وتجاوزت ميقات ذو الحليفة في أبيار علي باتجاه وسط المدينة المنورة.

كشف الكاتب السياسي محمد جميل، أنه بعد هدنة الـ 72 ساعة، فإن هناك مقترحًا لجمع طرفي النزاع بالسودان في الرياض.