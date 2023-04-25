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سفير اليابان يشكر المملكة على الدور الإنساني وإجلاء رعايا بلاده من السودان

سفير اليابان يشكر المملكة على الدور الإنساني وإجلاء رعايا بلاده من السودان

سفير اليابان يشكر المملكة على الدور الإنساني وإجلاء رعايا بلاده من السودان
٠٤:٤١:٤٢ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال السفير الياباني في المملكة، إنه تم إجلاء المواطنين اليابانيين الراغبين في مغادرة السودان بالسلامة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الإجلاء تم بحسن تعاون الدول الصديقة وفي مقدمتها المملكة.

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سفير اليابان يتقدم بالشكر والتقدير للمملكة

وأضاف أنه يتقدم بالشكر والتقدير للمملكة، ويقدر الدور الإنساني الذي تلعبه في إجلاء رعايا كل الدول الشقيقة والصديقة من السودان.

في الوقت نفسه، أعلن رئيس الوزراء الياباني اكتمال إجلاء جميع المواطنين اليابانيين الذين أبدوا رغبة في مغادرة السودان.

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عمليات إجلاء دولية مكثفة بعد اندلاع العنف في البلاد

وأكد أنه بالإضافة إلى 45 شخصًا غادروا في وقت متأخر من ليل أمس الاثنين على متن طائرة عسكرية يابانية، فقد غادر 8 آخرون بمساعدة فرنسا ومجموعات أخرى.

ودعا مجلس التعاون الخليجي، طرفي النزاع في السودان إلى وقف العمليات العسكرية وضبط النفس إلى أقصى درجة.

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الأحياء السكنية تحولت إلى ساحات حرب

يأتي هذا في وقت أسفرت فيه المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن سقوط 427 قتيلًا على الأقل وتحويل بعض الأحياء السكنية إلى ساحات حرب.

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