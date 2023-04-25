انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف بالمقارنة بأسعار أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 238.75 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 218.86 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 208.91 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.07 ، وعيار 14 بـ 139.27 ، وعيار 12 سجل 119.38 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7425 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1671 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 238,751 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس،بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.43 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 219.48 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 209.51 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.58 ، وعيار 14 بـ 139.67 ، وعيار 12 سجل 119.71 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7446 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1676 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 239.430 ريال.

التعلامات الآسيوية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم .

جاء هذا الارتفاع نتيجة تراجع الدولار بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع،

للتنبؤ بخطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التالية فيما يخص سعر الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1996.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش،

بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة مسجلة 2005.50 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وهو ما يزيد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.